Russia e Nord Corea discutono sul rafforzamento dell'alleanza: ecco perchè Kim appoggia (sempre più apertamente) Putin

Mentre il mondo occidentale sanziona la Russia di Putin per l'invasione dell'Ucraina, Mosca rafforza l'alleanza con la Corea del Nord. Oggi, 22 marzo, secondo quanto diffuso in una nota ufficiale, il viceministro degli Esteri russo Igor Morgulov ha incontrato l'ambasciatore della Corea del Nord in Russia Sin Hong-chul.

«Durante l'incontro sono stati toccati i temi dello sviluppo delle relazioni bilaterali nel contesto dei cambiamenti in atto nell'arena internazionale, nonché i problemi regionali di attualità, inclusa la situazione nella penisola coreana» si legge nella nota.

L'Ucraina passa al contrattacco: «Riconquistata Makariv, i russi hanno scorte solo per 3 giorni». Ma è allerta armi chimiche

Russia continua a onorare debito. Scadenza chiave a inizio aprile

Perchè la Corea del Nord sostiene Putin

Sin dal giorno dell'invasione, quando la maggior parte degli stati avevano condannato l'operazione militare russa, la Corea del Nord aveva accusato dello scoppio della crisi la "politica egemonica" e la "prepotenza" degli Stati Uniti e dell'Occidente.

La Corea del Nord, insieme a Russia, Bielorussia, Eritrea e Siria, all'inizio di marzo ha votato contro una risoluzione delle Nazioni Unite che condannava l'invasione russa dell'Ucraina. Dietro il supporto di Kim a Putin c'è probabilmente la volontà di ottenere l'allentamento delle sanzioni imposte a Pyongyang dall'Occidente per lo sviluppo di armi nucleari e le violazioni dei diritti umani.