Ucraina, 418 euro al mese per le famiglie che accolgono i rifugiati: il programma del governo britannico

Alle famiglie nel Regno Unito verranno offerti 418 euro al mese per aprire le loro case ai rifugiati della guerra in Ucraina. Nell'ambito del programma "Case per l'Ucraina", le persone potranno accogliere un individuo o un nucleo familiare per almeno sei mesi. Lunedì verrà lanciato un sito Web del governo per inviare la propria iscrizione.

Il programma permetterà di accogliere «decine di migliaia» di persone

Come ha annunciato a Sky News il ministro britannico per il Levelling Up (il rilancio delle aree più depresse), Michael Gove, le persone che sceglieranno di ospitare gli ucraini in fuga dalla guerra nelle loro case riceveranno 350 sterline (418 euro) al mese, con l'impegno di ospitare queste persone per almeno sei mesi.

Il nuovo programma permetterà di accogliere «decine di migliaia» di persone che avranno accesso al mercato del lavoro, al welfare e all'istruzione, ha spiegato Gove.

Ma il progetto di accoglienza non si limita a questa iniziativa: le autorità locali riceveranno anche 10.000 sterline in finanziamenti extra per i servizi di supporto ai profughi.

Finora oltre 2,5 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina a causa dell'invasione russa, in quella che l'ONU ha definito la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla seconda guerra mondiale.

