Razzi distruggono un campo militare russo in Ucraina: il contrattacco di Kiev che spaventa Mosca

La controffensiva ucraina contro le truppe russe. Le riprese aeree pubblicate da Newsweek, che cita come fonte delle immagini Zenger News, mostrano un blitz missilistico ad opera dell'esercito di Kiev contro un campo militare russo avvenuto nei giorni scorsi. Non è chiaro quale sia il luogo preciso del bombardamento che ha letteramente distrutto la base nemica, ma si suppone si trovi in territorio ucraino nei pressi del confine.

Una nuova 'Chornobaivka'

«Le truppe d'assalto e l'artiglieria delle forze di terra hanno organizzato una nuova 'Chornobaivka' per gli occupanti», hanno dichiarato le forze di terra ucraine (ZSU) rivendicando l'attacco. «Le unità delle truppe russe furono nuovamente distrutte nello stesso luogo».

Il riferimento a "Chornobaivka" è dovuto al nome del villaggio situato nell'oblast di Kherson in Ucraina che ha visto un totale di 18 attacchi andati a segno alle postazioni russe da parte delle forze armate ucraine. Secondo quanto emersi, tali attacchi avrebbero provocato la morte dei generali russi Andrey Mordvichev il 18 marzo e di Yakov Rezantsev il 24 marzo.