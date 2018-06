Orrore indove una persona è morta e quattro sono rimaste ferite nel corso di undi matricein unnella provincia di Leopoli. Lo riporta Interfax. L'attacco è avvenuto il 23 giugno. Secondo le ultime informazioni disponibili, otto giovani sono stati fermati dalla polizia locale e hanno ammesso di far parte di un gruppo estremistico di estrema destra. Gli otto sono ora accusati di aver assaltato il campo.LEGGI ANCHEStando a quanto dichiarato da Nikolai Yurchenko, capo dell'organizzazione 'Rom dell'Ucraina', se la polizia non fosse arrivata tempestivamente «probabilmente non sarebbe sopravvissuto nessuno». Nel campo, dice, c'erano 10 adulti e 4 bambini. Gli assalitori hanno colpito tutti, anche una donna incinta.