Ucraina, Macron e Erdogan chiamano Putin: «Cessate il fuoco in Ucraina necessario». Dopo Bennett, continuano le mediazioni di pace

Il mondo chiede a Putin e alla Russia il «cessate il fuoco» in Ucraina. Lo fa con le sanzioni, ma non solo. I leader dei governi più importanti sono in contatto continuo con il presidente del Cremlino e cercano di mediare al fine di fermare le ostilità. Dall'altra parte però, per il momento, lo zar non vuole stare a sentire.

APPROFONDIMENTI IL TEMA Bomba tattica nucleare sul Mar Nero, l'allarme del generale... KIEV Ucraina, morta la volontaria Anastasiia Yalanskaya: stava portando... LA STORIA Viktor Dudar, morto in Ucraina noto giornalista di Leopoli. Aveva... LA STORIA Chef di guerra: in Ucraina i ristoranti diventano rifugi, in Russia...

E continua a ribadire che la Russia si fermerà solo «quando avrà raggiunto i suoi obiettivi», che sono la smilitarizzazione e la «de-nazificazione» dell'Ucraina. Il più impegnato nelle trattative diplomatiche è il presidente francese Emmanuel Macron, che anche oggi si è intrattenuto per quasi due ore al telefono con Vladimir Putin, per cercare una via di fuga alla guerra.

Ucraina diretta, a Mariupol interrotta l'evacuazione dei civili. Erdogan a Putin: «Subito cessate il fuco», telefonata tra Macron e Putin. Cnn: bombardamenti a nord di Kiev

Erdogan chiama Putin

Naftali Bennett, il premier israeliano che era partito a sorpresa per Mosca cercando la mediazione nelle ostilità, è rientrato oggi dalla sua missione in Russia dove ha parlato per tre ore con Vladimir Putin, recandosi poi a Berlino dove ha avuto un colloquio con Olaf Scholz. A chiedere lo stop all'invasione anche il presidente turco Erdogan, parlando con Vladimir Putin. La Turchia, ha fatto sapere il presidente di Istanbul, è pronta a contribuire con «mezzi pacifici» e ha rinnovato l'appello a «spianare la strada per la pace insieme».