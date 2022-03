Kiev, proiezioni cinematografiche nelle stazioni della metro (usate come rifugi). «Sostegno morale per chi scappa dalle bombe»

Il cinema come cura dell'anima, anche in guerra. Le stazioni della metropolitana di Kiev, attualmente utilizzate come rifugi antiaerei dalla popolazione, ospiteranno proiezioni cinematografiche. Il Dipartimento Cultura della città di Kiev, insieme all'Archivio cinematografico statale "Dovzhenko-Center", hanno annunciato che film ucraini di diverso genere saranno proiettati in 14 stazioni della metropolitana in tutta la capitale.

Bella Ciao in versione ucraina, Elisa con Zombie, la bimba che canta Frozen, la violinista di Kharkiv: la colonna sonora della resistenza

Kiev, proiezioni cinematografiche nelle stazioni della metropolitana

«Nelle ultime due settimane gli ucraini hanno vissuto in un vero inferno. La nostra missione come operatori della cultura non è solo quella di preservare i valori culturali, ma anche di rafforzare lo spirito dei cittadini di Kiev che trascorrono la notte in metropolitana per la propria sicurezza», ha affermato Yana Barinova, direttrice del Dipartimento Cultura, come riporta il Kiev Independent.

Per l'occasione è stata organizzata una vera e propria rassegna cinematografica: il programma delle proiezioni sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ma è stato rivelato che comprenderà lungometraggi in grado di assecondare i gusti di un pubblico di tutte le età. Ci saranno film d'animazione per i più piccoli, ma anche commedie, musical e film d'autore per gli adulti. Oltre al Centro Dovzhenko, anche altre società cinematografiche ucraine, come Film.ua e Arthouse Traffic, hanno messo a disposizione le pellicole. Gli spettacoli sono previsti nelle 14 stazioni della metropolitana operative come rifugi antiaereo.