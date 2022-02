Ucraina, diretta. Usa: «Russia ha aggiunto 7.000 soldati al confine». Cnn: nuovo ponte in Bielorussia per l'invasione

L'Ucraina assiste oggi ad una nuova prova di forza della Russia, con la Casa Bianca che denuncia che Mosca ha aggiunto 7.000 soldati al confine: «Falso l'annuncio del ritiro delle truppe russe». E gli Usa rincarano la dose: Mosca potrebbe lanciare «in qualsiasi momento» un'operazione che funga da pretesto per invadere Kiev.

Nel frattempo in Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l'Ucraina che potrebbe agevolare l'invasione russa, riporta la Cnn, emittente statunitense che avvisa che ieri sono iniziate maxi-esercitazioni russe nel Mediterraneo. Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina, in quello che alcune fonti della Cnn definiscono un potenziamento delle forze russe e un supporto per un'eventuale invasione puntando verso Kiev. Le attività di costruzione sono monitorate attentamente dall'intelligence e dai dirigenti militari occidentali. Non è chiaro se a operare siano i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.

Biden e Scholz chiedono che la Russia compia «passi concreti di de-escalation», con le sanzioni contro Mosca che potrebbero avere «ripercussioni mondiali», avverte la Fed.

Maxi-esercitazioni nel Mediterraneo

Da Mosca via libera libera alle maxi-esercitazioni nel Mediterraneo. La Russia, infatti, ha schierato nelle ultime ore bombardieri a lungo raggio con capacità nucleari e jet da combattimento che trasportano missili ipersonici nella sua base aerea in Siria. I velivoli prendono parte a massicce esercitazioni navali e aeree nel mar Mediterraneo orientale, annunciate il mese scorso. Lo riferiscono media siriani e panarabi, secondo cui la visita in Siria del ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, è coincisa con l'avvio di queste esercitazioni militari, definite «le più massicce dai tempi della Guerra fredda». Secondo le fonti, i caccia MiG-31K con missili ipersonici Kinzhal e bombardieri strategici Tupolev Tu-22M a lungo raggio sono atterrati ieri alla base aerea di Hmeimim, nella regione costiera di Latakia.

Subito è arrivata la risposta della Nato: «Valutiamo la presenza di nuove truppe nell'Europa centrale e orientale». Poco prima la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax, ha lanciato un nuovo avvertimento all'Ucraina e all'Occidente: «Ogni movimento anomalo lungo la linea di contatto in Ucraina, ogni sparo, ogni provocazione potrebbero avere conseguenze fatali. L'isteria fomentata dall'Occidente ha messo una dura pressione psicologica sulla popolazione ucraina, ma tocca a loro averci a che fare. Siamo preoccupati per un'altra cosa: si tratta di un Paese in una fase calda di conflitto interno, e quindi la condizione della popolazione, compresa la salute mentale, è importante», ha aggiunto Zakharova, puntando il dito anche contro «i media occidentali».

Ucraina, segnali di de-escalation da Putin. Biden: «Ritiro delle truppe non verificato»

Podcast >>> Ucraina, l'entrata nella Nato e l'ipotesi guerra: cosa fa l'Italia

Guerra di nervi

È una guerra per ora solo di nervi quella che si sta consumando tra l'Occidente e Vladimir Putin sulla frontiera ucraina. All'indomani dell'annuncio del Cremlino sulla fine parziale delle esercitazioni e il rientro dei soldati alle loro basi, la Nato continua a non vedere «alcun ritiro delle truppe russe dai confini dell'Ucraina. Anzi - ha accusato il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg nel corso della ministeriale Difesa a Bruxelles - Mosca sta inviando altre forze».

L'Occidente, immagini satellitari alla mano, teme insomma il bluff dello zar e oggi si è mostrato unito come non mai nel respingere l'assalto ibrido russo per forzare la mano a Europa, Usa e Nato su un nuovo assetto di sicurezza. Con l'Alleanza che sta valutando un rafforzamento «di lungo termine» del fianco est e l'Italia, rappresentata dal ministro Lorenzo Guerini, che si è detta «pronta a fare la sua parte» sull'invio di truppe per la deterrenza. Certo, segnali di apertura diplomatica da Mosca ci sono, tutti i leader lo riconoscono. «Dopo le parole però adesso ci vogliono i fatti», ha sintetizzato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Se di distensione si tratta, è al rallenty. Come confermano anche le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Le truppe russe non se ne vanno davvero, si avvicendano», ha avvertito, aggiungendo quasi a farsi coraggio che il suo Paese «non teme nulla e nessuno» ed è pronto a difendersi. Accogliendo al quartier generale i 30 ministri della Difesa alleati, Stoltenberg non a caso ha definito le «minacce militari» della Russia come un tentativo d'imporre «una nuova normalità» nell'est. E ottenere concessioni. Ma ha anche professato «cauto ottimismo» per la volontà manifestata da Putin di voler proseguire il percorso della diplomazia.

In Crimea d'altra parte le immagini rilanciate dai media mostrano i mezzi russi lasciare la penisola - annessa nel 2014 - attraverso il ponte costruito (a caro prezzo) dai fratelli Rotenberg, oligarchi di nuovo conio e pezzi da novanta del cerchio magico di Vladimir Putin. Il ministero della Difesa ha inoltre annunciato che quando le esercitazioni congiunte con la Bielorussia termineranno (il 20 di febbraio) gli effettivi faranno rientro in patria. «Vorrei chiedere alle fonti di disinformazione statunitensi e britanniche di pubblicare il programma delle nostre imminenti invasioni per l'anno: mi piacerebbe pianificare le mie vacanze», ha sferzato caustica la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

La tanto paventata invasione prevista da Washington e Londra fin quasi nell'orario preciso, non si è infatti materializzata. Ma per una colonna di tank che fa rientro negli hangar, c'è un'altra esercitazione che inizia, questa volta nel Mediterraneo. Con i bombardieri a lungo raggio a capacità nucleare e i jet da combattimento armati di missili ipersonici dislocati nella base aerea siriana di Khmeimim.

Mosca, dal canto suo, ora si gioca la carta delle contro accuse. È l'Occidente che rimpinza di armi l'Ucraina per «spingerla alla guerra» o a «una provocazione» nel Donbass e al contempo reputa «positiva» l'offerta di Joe Biden a continuare il dialogo. Putin ha poi per il momento declinato la richiesta della Duma di riconoscere le repubbliche separatiste filo-russe di Donetsk e Lugansk poiché «non in linea» con il trattato di Minsk. Come dire: noi rispettiamo i patti. Parole di pace, se così si può dire, arrivano anche dall'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell (non certo un russofilo), che ha invitato a considerare le «legittime preoccupazioni» della Russia in termini di sicurezza. L'intesa finisce ad ogni modo qui.

Borrell ha parlato chiaramente di uno «scontro di valori» tra il «democratico» Occidente e «l'autoritaria Russia», che teme il successo dell'Ucraina perché sarebbe la sconfitta del suo modello. Il coordinamento allora continua: domani si terrà il Consiglio Ue informale sulla crisi ucraina, l'incontro alla Nato con gli omologhi di Ucraina e Georgia e sabato la riunione dei ministri degli Esteri del G7. In serata c'è stata l'ennesima telefonata tra Biden ed Olaf Scholz, mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è a Mosca per incontrare Serghei Lavrov dopo la tappa di martedì a Kiev. L'Ue ha promesso che «non abbandonerà mai» il popolo ucraino ma Berlino non nasconde di essere pronta ad andare incontro al Cremlino su qualche aspetto. Tipo tempi di attesa lunghi sull'eventuale ingresso di Kiev nella Nato, che però la Russia ribadisce di non poter accettare né ora né mai.

Ucraina, la diretta

Ore 6.20 - Cnn: nuovo ponte in Bielorussia per l'invasione russa. Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina, in quello che alcune fonti della Cnn definiscono un potenziamento delle forze russe e un supporto per un'eventuale invasione puntando verso Kiev. Le attività di costruzione sono monitorate attentamente dall'intelligence e dai dirigenti militari occidentali. Non è chiaro se a operare siano i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.

