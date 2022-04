Guerra in Ucraina, la diretta. A Mariupol «spariti 150 bambini». Zelensky: «Il ritardo nelle armi dà alla Russia il permesso di ucciderci»

Bambini spariti, Zelensky che continua a chiedere armi, Mariupol sempre più sotto assedio: la guerra in Ucraina prosegue. La Russia non molla e attacca: si parla infatti di un'imminente offensiva dell'esercito russo nella parte orientale del Paese. Attacchi missilistici contro la regione di Dnipro e le sirene a Kiev che hanno suonato anche questa mattina.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 8.57 - Un gran numero di civili tra donne, anziani e bambini si è rifugiato nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove si nascondono le ultime forze militari ucraine rimaste in città, compreso il battaglione nazionalista Azov. Lo ha riferito il capo della polizia locale Mykhailo Vershinin, citato da Ukrinform. «Ci sono anche neonati. Queste persone si sono nascoste dai bombardamenti nei depositi dell'impianto», ha detto. E ha spiegato che i soldati russi stanno usando la popolazione civile rimasta a Mariupol - circa 100.000 persone - per scavare tra le macerie e recuperare i cadaveri. L'esercito russo sta cercando di cancellare le tracce dei suoi crimini«. Vershinin ha aggiunto che tutti in città sono costretti a indossare fasce bianche (sulla gamba destra e sul braccio sinistro) e tutti i militari dell'esercito russo e del cosiddetto esercito dell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dnr) hanno gli stessi segni: »Contrassegnando i civili in questo modo, portano la popolazione locale al rango di combattenti. Quindi mandano la gente nelle zone che possono essere attaccate, dove potrebbero morire«, ha affermato.

Ore 8.20 - Circa 5.000 bambini sono stati «deportati» dalla regione di Mariupol in Russia dall'inizio dell'invasione russa: lo ha detto il presidente ucraino Vlodoyr Zelensky nel corso dell'intervista alla Cnn trasmessa ieri. «Circa 5.000 bambini sono stati deportati da questa regione nella parte della Russia perché non gli hanno permesso di andare nella parte dell'Ucraina», ha detto Zelensky nell'intervista. Quei «bambini. Dove sono? Non lo sa nessuno».

Ore 8.13 - Quattro missili hanno colpito questa mattina la regione di Leopoli, vicino al confine dell'Ucraina con la Polonia. Lo ha scritto il governatore Makysm Kozytskyi su Telegram, ripreso dai media internazionali, invitando i civili a restare nei rifugi. Gli inviati della Bbc hanno riferito di avere visto almeno cinque esplosioni nella parte occidentale della città, «un denso fumo nero e grigio si sta alzando». L'allarme antiaereo ha suonato per 45 minuti prima dell'esplosione, molte persone erano per strada.

Ore 8.04 - I russi hanno condotto questa mattina alcuni attacchi missilistici contro la regione di Dnipro, nell'Ucraina centrale. Lo ha detto il governatore di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko, aggiungendo che «il 60 per cento dei missili sono stati abbattuti dal sistema di difesa antiaerea dell'Ucraina».

Ore 7.53 - Sono 205 i bambini che sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'aggressione militare russa. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale di Kiev aggiungendo che oltre 362 sono rimasti feriti. Il Kiev Independent sottolinea che il numero reale delle vittime tra i bambini rischia di essere molto più alto in quanto non considera chi ha perso la vita nelle zone temporaneamente occupate dai russi e dove i combattimenti sono ancora in corso.

🚨 BREAKING 🚨 The western city of Lviv has been targeted by 5 air strikes, the Mayor has just confirmed.



Lviv is located 80km away from the Polish border, from the 🇪🇺 & from NATO territory.



Thousands of internally displaced persons took shelter in Lviv since February 24th. — Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) April 18, 2022

Ore 7.11 - Sono suonate anche questa mattina le sirene a Kiev, come riporta Sky News, mentre le truppe russe intendono entrare nella regione di Kherson. È la previsione del ministero della Difesa di Kiev secondo il quale «le forze armate della Federazione russa stanno completando la formazione di un gruppo aggressivo nella zone orientale». In una nota si legge che le truppe russe «non smetteranno di compiere attacchi missilistici contro le infrastrutture del'Ucraina».

Ore 7.01 - Le truppe ucraine presenti a Mariupol hanno deciso di non arrendersi e di combattere fino alla fine, ignorando la richiesta delle truppe russe. Di conseguenza Mosca ha deciso di imporre dei «permessi di movimento» per regolare gli spostamenti nei diversi quartieri della città. Lo ha detto il consigliere del sindaco Petro Andriushchenko su Telegram, condividendo una foto nella quale si vede una fila di persone in attesa di ottenere questi permessi. «Centinaia di cittadini devono fare la fila per ottenere un pass, senza il quale la prossima settimana sarà impossibile non solo spostarsi tra i quartieri della città, ma anche scendere in strada», ha affermato Andriushchenko.

Ore 6.47 - «Sono grato per l'assistenza militare di Biden ma non è abbastanza. Abbiamo bisogno di più armi. Non ci basteranno mai, stiamo difendendo il nostro Paese». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che conta anche la «velocità» con la quale le armi arriveranno. «Ci servono oggi o domani. Non tra qualche mese Non si può combattere un Paese che è 20 volte il nostro solo con il carattere», ha detto ancora il leader ucraino.

Ore 6.05 - Un gruppo per i diritti umani della Crimea ha denunciato che i russi avrebbero portato via con la forza da Mariupol circa 150 bambini, 100 dei quali ricoverati in ospedale, la maggior parte strappata ai genitori. «L'esercito russo ha portato via con la forza circa 150 bambini da Mariupol e li ha trasferiti nella direzione di Donetsk occupata e del Taganrog russo», ha affermato Olha Skrypnyk, capo del gruppo per i diritti umani della Crimea, riferisce Ukrinform. Secondo Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, la maggior parte dei bambini, che non sono orfani, è stata portata via senza i genitori.

Ore 5.12 - Nel suo ultimo video-messaggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito di un'imminente offensiva della Russia nella parte orientale dell'Ucraina. «Le truppe russe si stanno preparando per un'operazione offensiva nell'est del nostro Paese. Che inizierà nel prossimo futuro», ha detto Zelensky. «Vogliono letteralmente distruggere e mettere finire al Donbass - ha aggiunto il presidente ucraino -. Distruggere tutto ciò che un tempo dava gloria a questa regione industriale. Proprio mentre le truppe russe stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via anche altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk».

Ore 4.58 - Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha detto che le forze russe hanno annunciato che la città assediata sarebbe stata chiusa all'ingresso e all'uscita lunedì, avvertendo che gli uomini che restano in città «saranno controllati» per essere «ricollocati». Lo riporta la Cnn, che ha sottolineato di non aver potuto verificare la dichiarazione in modo autonomo. Il consigliere su Telegram ha detto anche che i russi hanno cominciato a distribuire dei pass per muoversi all'interno della città assediata e ha pubblicato una foto di centinaia di abitanti di Mariupol in fila per ottenere i permessi.

Ore 4.47 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato stasera gli alleati ad aumentare ulteriormente le sanzioni contro il sistema bancario e finanziario russo che - afferma - stanno estendendo la “zona rublo” nelle regioni di Kherson e Zaporizhia, nel sud del Paese. «Il mondo democratico deve rispondere a ciò che stanno facendo gli occupanti nel sud del nostro Stato, nelle regioni di Kherson e Zaporizhia - ha detto Zelensky in un videomessaggio -. Lì vengono costruiti centri di tortura, le autorità locali e chiunque sia ritenuto visibile alle comunità locali viene rapito. Gli insegnanti vengono ricattati, i soldi per le pensioni vengono rubati, gli aiuti umanitari vengono bloccati e rubati e le persone muoiono di fame». «Gli occupanti stanno anche cercando di spaccare le regioni di Kherson e Zaporizhia, sull'esempio dei cosiddetti DPR e LPR, trasferendo questo territorio alla zona del rublo e subordinandolo alla macchina amministrativa russa. Tutto ciò - ha concluso - richiede una maggiore rapidità da parte dei Paesi occidentali nella preparazione di un nuovo potente pacchetto di sanzioni».