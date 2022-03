Guerra Ucraina, la Francia invia jet in Bosnia per «addestramento". Le manovre della portaerei De Gaulle

A partire da lunedì jet veloci inviati dalla Francia effettueranno voli di addestramento sui cieli della Bosnia. Lo ha annunciato la forza di pace dell'Unione europea in Bosnia (Eufor) che ha accettato il contributo volontario di Parigi alla luce del deterioramento della situazione della sicurezza a livello internazionale, dovuta alla crisi ucraina e come misura precauzionale.

APPROFONDIMENTI INFORMAZIONE Russia, la Rai sospende i servizi dei giornalisti sul posto (come la... IL REPORT Ucraina, l'inferno di Mariupol: una tragica guerra umana LA STORIA Ucraina, morta Anastasiia Yalanskaya: giovane attivista per i diritti... L'OPPOSITORE Ucraina, Kasparov: «Quando dicevo che Putin è molto... IL PERSONAGGIO Oligarchi russi, chi è Usmanov il proprietario della villa...

La portaerei De Gaulle in addestramento nel Mediterraneo

Intanto nel mar Mediterraneo anche la portaerei Charles de Gaulle sta attualmente conducendo un addestramento operativo e da lunedì 7 marzo, il suo aereo Rafale effettuerà sorvoli dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia-Erzegovina, come conferma Eufor.

L'Eurfor rinforza la presenza nei Balcani rischio contagio

Secondo quanto riporta il portale US News, alti funzionari della NATO e dell'Unione Europea hanno avvertito che l'instabilità causata dalla guerra in Ucraina potrebbe diffondersi nei Balcani occidentali, in Moldova e in Georgia. Per questo la scorsa settimana l'Unione Europea ha deciso di aumentare la sua forza Eufor a 1.100 soldati da 600 inviando riserve da Austria, Bulgaria, Romania e Slovacchia per scongiurare la potenziale instabilità dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

La Bosnia si trova a centinaia di miglia dai combattimenti, ma s come l'Ucraina, da tempo chiede di entrare nella Nato, una posizione che non piace alla Russia, che l'anno scorso si era già dichiarata pronta a prendere provvedimenti se il paese balcanico fosse entrato nel Patto Atlantico.

Secondo gli analisti americani, nel suo territorio è attivo un movimento separatista serbo-bosniaco che avrebbe ache il tacito sostegno di Mosca. L'Eufor, che dal 2004 ha sostituito le truppe Nato nel paese, può contare su una forza composta da circa 3.500 uomini, 600 dei quali attualmente dispiegati nel Paese.