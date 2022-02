Ucraina, diretta. Putin: «I nostri interessi non sono negoziabili». Salta il vertice tra Joe Biden e il presidente russo

Ucraina-Russia, la crisi non si ferma. Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk e poche ore dopo ha inviato truppe russe nel Donbass, territorio ancora ucraino per la comunità internazionale. Ieri dall'Unione Europea sono state ufficializzate sanzioni contro la Russia.

UCRAINA, LA DIRETTA

Ore 7.45 - Un incontro tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Putin al momento non è in programma. Lo ha riferito nella notte la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, spiegando che gli Usa non «chiuderanno mai completamente la porta alla diplomazia», ma che è necessario un cambiamento di atteggiamento da parte della Russia. I dettagli di un eventuale incontro tra i due presidenti, ha detto Psaki, avrebbero dovuto essere discussi tra i capi delle due diplomazie, il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che avrebbero dovuto incontrarsi giovedì, ma il loro colloquio è stato cancellato.

Ore 7.38 - Biden, il summit negato con Putin e le armi ai Paesi Baltici. La posizione degli Stati Uniti - dopo aver varato le prime sanzioni contro la Russia - si è fatta più dura nei confronti di Mosca nelle scorse ore anche su due altri fronti. Il primo: il no di Biden a un vertice con Putin - per ora - esplicitato dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki («Non chiuderemo mai del tutto la porta della diplomazia, ma la diplomazia non puo’ avere successo a meno che la Russia non cambi strada». Il secondo: l’invio di truppe e mezzi nei Paesi Baltici: gli Usa invieranno circa 800 soldati di un battaglione di fanteria, provenienti da altre località in Europa; 40 aerei d’attacco per rinforzare le difese dei paesi sul fianco orientale della Nato; un contingente di caccia d’assalto F-35 e di elicotteri d’attacco AH-64 Apache. Biden ha descritto la mossa come puramente «difensiva», e ha affermato: «Non abbiamo intenzione di combattere la Russia».



Ore 7.00 - Il presidente russo Vladimir Putin - in un discorso trasmesso in tv in occasione della Giornata del difensore della patria - ha definito «non negoziabili» gli interessi e la sicurezza del suo Paese, ma ha poi apparentemente aperto al dialogo con gli occidentali: la Russia, ha detto, è pronta a trovare «soluzioni diplomatiche» con Kiev e l’Occidente sulla crisi ucraina. «Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili».

Ore 6.40 - Immagini satellitari pubblicate dall'azienda di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies mostrano quello che viene descritto come un nuovo movimento di truppe e materiali nella Russia occidentale e il movimento di oltre un centinaio di mezzi militari nel sud della Bielorussia, in prossimità del confine con l' Ucraina. Lo riporta il sito della Bbc.

Ore 6.30 - «Le sanzioni non risolveranno nulla con la Russia. Difficile immaginare» che Mosca «cambi politica estera sotto la minaccia di misure restrittive». È il commento dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, dopo l’annuncio del presidente americano Joe Biden di nuove misure economiche contro Mosca in risposta alla crisi ucraina. «Non ricordo un solo giorno in cui il nostro Paese è vissuto senza subire alcuna restrizione dal mondo occidentale. Abbiamo imparato a lavorare in tali condizioni. E non solo a sopravvivere, ma anche a sviluppare il nostro Stato», ha proseguito il rappresentante di Mosca con un messaggio su Facebook. «Non c’è dubbio che le sanzioni imposte contro di noi danneggeranno i mercati finanziari ed energetici globali. Gli Stati Uniti non ne resteranno esclusi, i cittadini comuni subiranno tutte le conseguenze dell’aumento dei prezzi».

Ore 4.30 - Anche il Giappone ha deciso di imporre nuove sanzioni alla Russia. Lo ha confermato il premier nipponico Fumio Kishida in un incontro con la stampa, spiegando che le autorità monetarie sospenderanno l’emissione e il commercio di nuovi titoli sovrani russi in Giappone ed è previsto il congelamento dei visa e degli asset individuali dei funzionari delle due regioni del Donbass, oltre all’imposizione di un divieto sul commercio proveniente dagli stessi territori. Kishida ha anche detto che il Paese del Sol Levante ha riserve sufficienti di petrolio e di gas liquefatto (Lng), quindi non è previsto un impatto significativo sulle risorse energetiche nel breve periodo.

Le sanzioni alla Russia

Dai membri della Duma ai leader delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk fino alle banche e all'accesso della Russia ai mercati europei: l'Ue, la Gran Bretagna e gli Usa mettono in campo un primo, esteso, pacchetto di sanzioni contro la Russia provando a far sì che uno stretto coordinamento tra gli alleati renda ancora più dannose, per il Cremlino, le misure adottate in queste ore. Sono quattro le macro-categorie che finiscono nel mirino dell'Ue e degli alleati seguendo uno schema che, nel 2014, in occasione dell'invasione della Crimea, Bruxelles già adottò. «Per i sanzionati niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez, diamanti ad Anversa», ha sintetizzato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

Membri della Duma e oligarchi. Il primo binario delle misure approvate nel Consiglio Affari Esteri di Parigi è quello delle sanzioni individuali. A finire nella black list dell'Ue sono i 351 membri della Duma che hanno votato a favore del riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Mosca. Nel mirino anche 27 persone ed entità che hanno un ruolo nella minaccia all'integrità ucraina e che includono soggetti che sostengono finanziariamente o materialmente l'aggressione nei confronti di Kiev, chi ha un ruolo nelle azioni destabilizzanti sul terreno e chi opera in quella che l'Ue chiama «guerra di disinformazione». Londra, parallelamente, ha annunciato il congelamento degli asset britannici per tre oligarchi: Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg. Nessuna sanzione diretta, al momento, per il presidente russo Vladimir Putin.

Banche. Il primo a colpire gli istituti russi, in ordine cronologico, è stato il premier britannico Boris Johnson, che in mattinata ha imposto lo stop all'accesso alla City per Rossiya, Is Bank, General Bank, Promsvyazbank e Black Sea Bank. Ma anche le sanzioni adottate dall'Unione prendono di mira le banche russe ed in particolare gli istituti «che stanno finanziando le operazioni militari russe e altre operazioni nei territori» riconosciuti da Mosca.

Mercati. È una delle novità dell'ultim'ora del pacchetto di sanzioni: la limitazione al governo russo e allo Stato russo all'accesso ai mercati e servizi finanziari europei con l'obiettivo di colpire l'offerta di finanziamento del debito sovrano russo. La portata delle misure, che come tutte le altre finiranno sul tavolo del Consiglio Ue, dipenderà molto dall'ampiezza che Bruxelles vorrà dare alle limitazioni finanziarie dirette a Mosca.

Commercio. Come accadde per la crisi di Crimea, le sanzioni europee impongono il divieto di export e import tra l'Ue e le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Washington ha già annunciato un bando sugli investimenti e le attività commerciali e finanziarie da parte degli americani nelle regioni separatiste. Per gli Usa si tratta solo di una piccola parte delle misure che la Casa Bianca ha messo in campo.

Lista nera

La Russia ha creato «un elenco di ucraini da uccidere o di mandare nei campi». Un elenco che sarebbe pronto a rispettare nel caso in cui le forze russe dovessero invadere l'Ucraina. Lo scrive il Washington Post citando una lettera inviata dagli Stati Uniti al responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. La lettera non è datata e cita la condotta della Russia in alcune parti dell'Ucraina che occupa e dove verrebbero già verrebbero condotti «uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni ingiuste e l'uso della tortura». Il documento è firmato dall'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Sheba Crocker, e avverte che un'invasione russa dell' Ucraina creerebbe una «catastrofe dei diritti umani». Si parla anche dell'uso, da parte delle forze russe, di «misure letali per disperdere proteste pacifiche o per contrastare esercitazioni pacifiche di percepita resistenza da parte delle popolazioni civili».