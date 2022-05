Guerra in Ucraina, la diretta. Bombe su una scuola, 60 dispersi. Sirene antiaeree in tutte le regioni, agonia Azovstal: civili portati fuori dall’acciaieria

Guerra in Ucraina (74esimo giorno), la diretta di oggi domenica 8 maggio: le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine. Ieri sono state evacuati gli ultimi civili rimasti nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, rimangono asserragliati circa duemila soldati che si preparano all'assalto finale dei russi.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.30 - «In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale. Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 93/ma adunata nazionale degli Alpini.

Ore 9.11 - Il capo della Cecenia - Ramzan Kadyrov, fedelissimo di Vladimir Putin - ha annunciato oggi che la maggior parte della città ucraina di Popasna è in mano ai suoi soldati, ma funzionari ucraini affermano che la battaglia per difendere la città nell'est del Paese continua. Lo riporta il Guardian. «I combattenti delle forze speciali cecene hanno preso il controllo della maggior parte di Popasna», ha scritto oggi Kadyrov su Telegram. «Le strade principali e i quartieri centrali del paese sono stati completamente sgomberati», ha aggiunto. Per il momento Kiev non ha rilasciato commenti, ma ieri sera Oleksiy Arestovych, un consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, aveva detto che in città proseguivano i pesanti combattimenti. «Una battaglia per Popasna è in corso», aveva sottolineato Arestovych in un video pubblicato sui social media. «I propagandisti russi hanno riferito con gioia di averla già presa, ma non è proprio così. Questa è la 117esima volta questa settimana che affermano di avere «catturato Popasna».

Ore 8.36 - Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo di ieri pomeriggio dell'esercito russo su una scuola con un rifugio nel villaggio di Bilohirivka, nella regione di Lugansk. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergii Gaidai, su Telegram ripreso da Ukrinform. «Tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono molto probabilmente morte», scrive Gaidai. Ieri i servizi di emergenza ucraini avevano parlato di almeno due vittime. Nel sotterraneo si nascondevano 90 persone, nella serata almeno una trentina era stata tratta in salvo.

Ore 7.40 - Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent.

Ore 07.12 - Una bomba è stata lanciata su una scuola, a Belogorivka, nella regione di Lugansk, dove si nascondevano 90 persone. È quanto riferito dal governatore di Lugansk, Sergey Gaidai, citato dall’agenzia ucraina Unian. «Oggi, gli assassini russi hanno combattuto con civili disarmati. I razzisti hanno sganciato una bomba aerea in una scuola dove si nascondeva quasi l’intero villaggio. Tutti coloro che non sono riusciti a evacuare. Dopo essere entrati nel club, il seminterrato della scuola era l’unico luogo di salvezza, ma i russi hanno tolto questa possibilità anche alla gente. Lì c’erano circa 90 persone nella scuola. Circa 30 persone sono già state salvate dalle macerie», ha fatto sapere.

Ore 02.17 - Sono oltre 300 i civili «donne e bambini» che sono stati messi in salvo dall’inizio dell’evacuazione dall’acciaieria di Azovstal. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio alla nazione citato dalla Cnn aggiungendo: «Sono grato alle squadre del Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione».