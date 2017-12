Uomo armato si barrica in un ufficio postale con 11 ostaggi: rilasciati due bimbi e tre donne. Restano 6 persone prigioniere

Sono state rilasciate tre donne e due bambini delle 11 persone tenute in ostaggio da un uomo che si è barricato in un ufficio postale nella città ucraina di Kharkiv, e che si ritiene abbia indosso un ordigno esplosivo. Lo riferiscono media locali. La polizia sta negoziando con l'uomo.

LA CRONACA Un uomo, che si ritiene abbia indosso materiale esplosivo, si è barricato in un ufficio postale della città ucraina di Kharkiv, prendendo in ostaggio nove adulti e due bambini. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo di essere in contatto con l'uomo attraverso i cellulari degli ostaggi, il quale non avrebbe al momento avanzato alcuna richiesta precisa.



L'uomo sembra calmo, ha riferito a una tv locale il capo della polizia regionale Oleg Bekh. L'area è stata chiusa al traffico. «Stiamo facendo di tutto per mantenere la comunicazione con lui e per garantire che si arrivi al rilascio degli ostaggi», ha aggiunto.

