Ucraina, giornalista in lacrime durante la conferenza stampa di Boris Johnson

Momento toccante durante la conferenza stampa di Boris Johnson all'inizio del suo viaggio in Polonia ed Estonia. La giornalista ucraina Daria Kaleniuk è scoppiata a piangere mentre chiedeva al premier inglese di fare qualcosa di più per fermare la guerra in Ucraina.

“NATO is afraid of world war three, but it has already started and Ukrainian children are there taking the hit.”



Ukrainian journalist Daria Kaleniuk breaks down in tears as she asks Boris Johnson “to protect our sky” and implement a no-fly zone. pic.twitter.com/nyoLaNsVmJ