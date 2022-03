Ucraina, la diretta. Mosca: centrale di Zaporizhzhia nelle nostre mani. Kiev denuncia: personale torturato

Ucraina-Russia, la diretta del quattordicesimo giorno di guerra. Dopo l'apertura di Zelensky, che per la prima volta ha parlato di una possibile trattativa con Mosca su Donbass e Crimea, non si sono fermati i bombardamenti. Alcuni di questi hanno interrotto i corridoi umanitari a Mariupol e Sumy per evacuare i civili. Intanto per stamattina è prevista una nuova tregua temporanea a partire dalle 10 ore locale: ci sarà un nuovo tentativo di corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Cresce l'allerta sulla capitale, dove secondo alcune analisti militari i russi potrebbero attaccare entro le prossime 24-96 ore. Alla periferia della capitale i bombardamenti sono sempre più intensi e i tank sono apparsi a ridosso dei condomini. In serata il caso jet: la Polonia ha annunciato un accordo con gli Usa per il trasferimento di tutti i Mig-29 «immediatamente e senza costi» ad una base americana in Germania, una mossa che potrebbe preludere alla consegna dei jet all'Ucraina tanto invocata da Zelensky. Dagli Stati Uniti però è arrivato un rifiuto perché la proposta «non è attuabile» ha spiegato il Pentagono. Sul fronte militare la mappa dell'invasione è rimasta sostanzialmente invariata. Per il governo ucraino i russi hanno rallentato grazie all'efficacia dei contrattacchi, e secondo il Pentagono l'Armata ha aumentato i bombardamenti ed il lancio di missili sulle città proprio per compensare la mancanza di progressi. Il fronte più caldo resta il sud, con l'assedio a Mariupol e i radar russi puntati su Odessa. Anche se, sempre secondo Washington, «non ci sono indicazioni» di un attacco a breve. A Kharkiv, la porta orientale dell'Ucraina e seconda città del Paese, si continua a resistere, ma i russi avrebbero colpito un impianto di ricerca nucleare.

Ucraina, bombe su chi fugge dalle città: la trappola dei corridoi umanitari

Ucraina, la diretta

Ore 8.30 - Heineken interrompe la produzione, la pubblicità e la vendita di birra in Russia. Lo scrive Bloomberg citando una dichiarazione dell'azienda olandese produttrice di birra che valuterà opzioni strategiche per il futuro delle sue operazioni russe.

Ore 8.25 - Circa 5.000 civili sono stati evacuati ieri grazie al corridoio umanitario aperto dalla città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, alla città di Poltava (a circa 175 km a sud di Sumy): lo ha reso noto oggi il vice direttore dell'ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko. Lo riporta la Cnn.

Ore 8.15 - Avvio in deciso rialzo per il prezzo del petrolio dopo il bando all'import del greggio e del gas russi deciso ieri dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Il Wti del Texas sale dell'1,93% a 126 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord tocca i 130 dollari (+2,2%).

Ore 8.10 - L'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR) ha subito quasi 30 attacchi nelle ultime 24 ore, con un bilancio di sette feriti: lo ha reso noto oggi la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC).

Ore 8.05 - Suonano le sirene di allarme per gli attacchi aerei a Kharkiv e Vinnytsia, dove è scattata l'allerta per i residenti che devono correre nei rifugi al quattordicesimo giorno di guerra dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo riporta The Kyiv Independent.

⚡️Air raid alerts in Kharkiv and Vinnytsia.



Residents are asked to go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2022

Ore 8.00 - Le difese aeree ucraine hanno «ottenuto un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento russi»: lo ha twittato oggi il ministero della Difesa britannico. Nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence sull'invasione dell'Ucraina, il ministero sostiene che Kiev ha «probabilmente» impedito alle forze russe di «raggiungere qualsiasi grado di controllo dei cieli». «I combattimenti a nordovest di Kiev continuano, con le forze russe che non riescono a fare passi avanti significativi», ha aggiunto il ministero. In un aggiornamento separato pubblicato sempre oggi, il ministero ha avvertito che le città di Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol rimangono «circondate dalle forze russe e continuano a subire pesanti bombardamenti russi».

Ore 7.45 - Mosca conferma incontro Lavrov-Kuleba. «Noi pensiamo che dal momento che l'Ucraina l'ha confermato, l'incontro si terrà davvero, in particolare perché è stato organizzato dalla Turchia, che ospita l'evento (il Forum diplomatico di Antalya, ndr) a margine del quale è previsto che si tenga l'incontro». Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass, alla vigilia del previsto incontro ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e l'omologo ucraino Dmitry Kuleba. Zakharova ha spiegato che la Russia si sta preparando per i colloqui ma senza necessità di affrettare le cose e ha precisato che il volo di Lavrov per Antalya è programmato per oggi.

Ore 7.30 - Il corridoio di evacuazione dei civili dalla città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, rimarrà aperto anche oggi: lo ha reso noto con un messaggio sui social il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyy, secondo quanto riporta la Cnn. «Amici! Il team negoziale ha lavorato tutta la notte e oggi ha esteso l'operazione nel corridoio umanitario da Sumy a Poltava», ha scritto oggi Zhyvytskyy nel post, aggiungendo che il corridoio sarà aperto dalle 9:00 alle 21:00 ora locale (dalle 8:00 alle 20:00 in Italia). Zhyvytskyy ha spiegato che i cittadini potranno usare i loro mezzi per raggiungere Poltava (una cittadina a circa 175 km a sud di Sumy) e nel primo pomeriggio saranno disponibili anche i 22 autobus che sono già stati utilizzati ieri per le evacuazioni.

Ore 4.10 - Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram invitando i cittadini a raggiungere i rifugi.

Ore 3.30 - Smacco per la Casa Bianca, che ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall' accordo sul nucleare iraniano.v Secondo il giornale, che cita dirigenti Usa e del Medio Oriente, Bin Salman vorrebbe inoltre l'immunità legale negli Usa, dove ha varie cause pendenti, tra cui quella per l'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

Ore 3.15 - «Valutiamo che Putin si senta afflitto dal fatto che l'Occidente non gli concede l'appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere»: lo ha detto la direttrice della National Intelligence Avril Haines in un'audizione al Congresso. «Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un'ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico», ha aggiunto. «Putin è arrabbiato e frustrato, probabilmente raddoppierà gli sforzi e tenterà di distruggere l'esercito ucraino senza rispetto per i civili», le ha fatto eco William Burns, il capo della Cia.

Ore 2.45 - Le autorità venezuelane hanno liberato almeno due americani detenuti. Lo scrive il New York Times, citando un dirigente Usa e un difensore dei diritti umani. Fonti americane hanno precisato che il rilascio non fa parte di un accordo per riprendere le vendite di petrolio agli Usa. Ma la mossa arriva dopo un raro viaggio di una delegazione governativa americana per incontrare il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel tentativo di sganciarlo dall'alleanza con quello russo Vladimir Putin, senza escludere forse in prospettiva la revoca delle sanzioni sul petrolio.

Ore 2.35 - La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbe in mano ai russi. «Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici». Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko. «Lo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono in ostaggio da quattro giorni - sottolinea il ministro -. Ci sono circa 500 militari russi e 50 unità di equipaggiamento pesante all'interno della centrale. Il personale è fisicamente e psicologicamente esausto. Facciamo appello ai nostri partner internazionali affinché prendano tutte le misure per far ritirare le forze di occupazione russe dagli obiettivi militari conquistati e chiudano lo spazio aereo sull'Ucraina».