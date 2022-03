Ucraina diretta: bombardamenti a Lugansk, sirene in molte città, incendio a Kharkiv, missili a Leopoli. Gli Usa: minaccia nucleare

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 18 marzo: ancora attacchi, incendi e vittime. Mentre l'America parla di minaccia nucleare se il conflitto dovesse andare avanti. Bombardamenti a Lugansk, sirene in molte città. La tensione, anche diplomatica, resta molto alta: infatti è prevista per le 9 locali (le 14 in Italia) la telefonata tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping per discutere, in particolare, dell'invasione russa. Lo rende noto la Casa Bianca.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Ucraina, ancora bombe sui civili. Minsk: pronti a invadere. Kiev:... IL REPORTAGE Kharkiv, alle cinque della sera cala l’orrore. «I russi... ITALIA Guerra in Ucraina, l'esercito italiano cambia strategia IL FOCUS Ucraina, 50mila profughi in Italia: ecco dove andranno MONDO Mariupol, 130 sopravvissuti nel teatro in Ucraina. Gli 007... LO SCENARIO Ucraina, quando la pace? Podolyak: «Accordo in 10 giorni. Con... ADNKRONOS Ucraina-Russia, il video dall'ospedale: "Un inferno" LA GUERRA IN DIRETTA Zelensky al congresso Usa: «Viviamo l'11 settembre da tre... IL FOCUS Droni kamikaze «Switchblade» per distruggere carri armati... L'INCONTRO Ucraina, incontro online tra Papa Francesco e il patriarca Kirill:... IL CONFRONTO Ucraina, prime prove di pace. Ma Biden avverte Putin: «Aiuti... MONDO Russia in difficoltà contro la resistenza Ucraina, gli 007... IL FOCUS Putin, il piano "C" per l'Ucraina (che spaventa... IL FOCUS Negoziati Ucraina Russia, cosa prevede la neutralità stile... LE ANTICIPAZIONI Ucraina, il piano di pace in 15 punti: dal cessate il fuoco alla... ECONOMIA Ucraina, ok degli Usa a 13 miliardi di aiuti. Si pianifica un...

Ucraina, la diretta

Ore 8.10 - Prosegue l'evacuazione dei civili dalla regione di Kiev. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza, secondo quanto riporta la Bbc, che pubblica le foto diffuse dai soccorritori sulle operazioni di stanotte. Oltre mille ucraini sono stati trasportati fuori dalla regione nella notte con autobus e macchine, riferiscono i funzionari del Servizio di emergenza, precisando che queste persone sono ora in un «posto sicuro»

Ore 7.36 - Unirvi alle forze russe per combattere contro gli ucraini «sarebbe la peggiore decisione della vostra vita». È quello che ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un video su Facebook, rivolto ai mercenari stranieri che sarebbero stati chiamati da Mosca per unirsi alle forze russe. «Una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve», ha detto Zelensky.

Ore 7-28 - L'esercito ucraino ha bombardato cinque siti nella “repubblica di Luhansk” per cinque volte nelle ultime 24 ore. È quanto denunciano il leader separatisti filorussi citati dall'agenzia di stampa Tass, secondo cui sarebbero state danneggiate 18 abitazioni e un asilo, oltre a una fabbrica per la produzione del ferro.

Ore 7.22 - Un soccorritore è morto e un altro è rimasto ferito stanotte dopo i bombardamenti russi che hanno colpito uno dei più grandi centri commerciali di Kharkiv. Lo riferisce il Guardian online. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo l'allarme scattato in seguito all'incendio divampato dopo i raid russi sulla città ucraina a due padiglioni del centro mentre altri due edifici residenziali sono rimasti parzialmente danneggiati. A seguito del bombardamento, due soccorritori sono rimasti feriti: uno di loro è morto poco dopo mentre l'altro è ricoverato.

A friend in Russia was in the supermarket last night and sent me this photo. pic.twitter.com/QnLWcRs7Np — Adam 🇪🇺🇵🇹🇺🇦 #FBPE (@EnglishmanAdam) March 17, 2022

Ore 7.16 - Non è stato colpito l'aeroporto ma un edificio vicino. Lo ha assicurato il sindaco di Leopoli su Telegram, dopo le esplosioni avvenute questa mattina nella città dell'Ucraina occidentale. «Non si tratta dell'aeroporto», ha scritto.

Ore 6.17 - Udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile di Leopoli. La notizia non è ancora confermata da fonti ufficiali, ma su Telegram e su Twitter già circolano i primi video dell'attacco. Le esplosioni sono state anticipate dalle sirene anti-aeree, scattate attorno alle 6 ora locale.

Ore 6.04 - Vladimir Putin potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina. È l'ultima valutazione della Defense Intelligence Agency (Dia), l'agenzia d'intelligence del Pentagono. «Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia» Mosca «probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all'estero», ha spiegato il tenente generale Scott Berrier, capo della Dia, ina una audizione parlamentare, come riferisce la Bloomberg.

«Una protratta occupazione di parti del territorio ucraino minaccia di indebolire l'esercito russo e di ridurre il suo arsenale di armi modernizzato mentre le conseguenti sanzioni economiche potrebbero causare una prolungata depressione economica e uno stato di isolamento diplomatico», ha spiegato l'alto ufficiale. La combinazione della resistenza ucraina e delle sanzioni economiche minaccerà «la capacità della Russia di produrre munizioni a guida di precisione, ha proseguito.

Kharkiv, alle cinque della sera cala l’orrore. «I russi sono puntuali»

Ore 5.55 - Le sirene anti-raid stanno suonando in più aree dell'Ucraina. Lo riferisce la Bbc online che cita l'agenzia ucraina Ukrinform. L'allarme è scattato nelle regioni occidentali di Rivne, Volyn, Leopoli, Ternopil e Ivano-Frankivsk.

Ore 5.30 - Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un grande mercato a Kharkiv dopo che i missili russi hanno colpito nuovi obiettivi nella città ucraina. Lo riferisce il Guardian online. Al momento non si segnalano vittime. Il mercato era stato chiuso dall'inizio dell'invasione russa. La città dell'Ucraina orientale continua a essere colpita con pesanti bombardamenti e fuoco di artiglieria.

Ore 5.40 - Secondo gli analisti dell'intelligence britannica, la Russia è stata costretta a dirottare «un gran numero» di truppe per difendere le sue linee di rifornimento piuttosto che continuare i suoi attacchi in Ucraina. Il ministero della Difesa del Regno Unito, scrive il Guardian, ha recentemente pubblicato un rapporto dell'Intelligence, affermando che i problemi logistici continuano ad affliggere la «vacillante» invasione russa dell'Ucraina. «La riluttanza a manovrare attraverso il Paese, la mancanza di controllo dell'aria e le limitate capacità di collegamento stanno impedendo alla Russia di rifornire efficacemente le proprie truppe anche con elementi essenziali di base come cibo e carburante», sostiene il ministero della Difesa britannico nel rapporto. «I continui contrattacchi ucraini - prosegue - stanno costringendo la Russia a dirottare un gran numero di truppe per difendere le proprie linee di rifornimento. Questo sta limitando gravemente il suo potenziale offensivo».

Putin, incubo traditori: scattano purghe e arresti. «Faremo pulizia nella società e saremo più forti»

Ore 5.10 - Un'attrice ucraina, Oksana Shvets, 67 anni, nota per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro, è rimasta uccisa in un attacco missilistico russo a Kiev. Lo rende noto il teatro locale, riferiscono i media internazionali. «Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa», si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre. «Brillante ricordo per l'attrice di talento! Non c'è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!», prosegue il comunicato del teatro. Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni, all'attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro.

Ore 5.01 - L'Australia ha annunciato nuove sanzioni contro 11 banche ed enti governativi russi. Lo rende noto il ministro degli Esteri, Marise Payne, scrive la Cnn online. Payne ha affermato che l'Australia continuerà a lavorare con i suoi partner per coordinare le sanzioni e per «vincolare i fondi per la guerra illegale del presidente (Vladimir) Putin». «Le sanzioni di oggi includono il Russian National Wealth Fund e il ministero delle finanze russo. Con la nostra recente inclusione della Banca centrale russa, l'Australia ha ora preso di mira tutte le entità del governo di Mosca responsabili dell'emissione e della gestione del debito sovrano russo», ha affermato. «La maggior parte delle attività bancarie russe sono ora coperte dalle nostre sanzioni insieme a tutte le entità che gestiscono il debito sovrano russo», ha proseguito. Payne ha anche annunciato nuove sanzioni contro gli oligarchi russi Viktor Vekselberg e Oleg Deripaska, il capo della società di alluminio Rusal, che possiede il 20% della società australiana di Queensland Alumina. L'Australia è «profondamente impegnata a imporre costi elevati alla Russia», ha affermato Payne, ribadendo il «sostegno incrollabile di Canberra alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e al popolo ucraino».

Ore 4.48 - La Corea del Sud chiuderà la sua ambasciata 'provvisorià a Leopoli a causa delle «minacce militari crescenti» vicino alla città dell'Ucraina occidentale. Lo rende noto il ministero degli Esteri, scrive la Cnn online. Le crescenti minacce hanno reso difficile per l'ambasciata provvisoria «il funzionamento e la sicurezza del suo personale», si legge nel comunicato del ministero. La Corea del Sud aveva trasferito il 3 marzo scorso la sua ambasciata in Ucraina dalla capitale Kiev nella città di Leopoli. Inoltre, gestisce uffici temporanei a Chernivtsi, nel sud-ovest dell'Ucraina, e in Romania, che invece rimarranno aperti.