Ucraina, bombe su Nord Stream piazzate con i robot della manutenzione. I russi arrestano il direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi primo ottobre 2022, inizio del decimo mese di aggressione da parte della Russia.

Nord Stream, fuga di gas causata da bombe

Fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel ritengono che gli oleodotti Nord Stream 1 e 2, nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, siano stati colpiti in quattro punti da esplosioni con 500 chili di tritolo, l'equivalente della potenza esplosiva di una bomba di aereo. Gli investigatori tedeschi hanno effettuato letture sismiche per calcolare la potenza delle esplosioni. E hanno detto ai media che subacquei o robot telecomandati potrebbero essere in grado di visitare i siti delle perdite già questo fine settimana.

Schieramenti netti all'Onu: come previsto, la Russia ha posto il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che condanna l'annessione dei territori ucraini, in quanto violazione del diritto internazionale. Dieci paesi hanno votato a favore del testo presentato da Stati Uniti e Albania, mentre Cina, India, Brasile Gabon si sono astenuti. Si prevede che la risoluzione verrà presentata nei prossimi giorni all'assemblea generale.

Gli Stati Uniti, nella dichiarazione di voto, hanno detto che servono minure per chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per i referendum e le cosiddette annessioni di territori ucraini: lo ha annunciato il segretario di stato Usa Antony Blinken.

Italia garante

«Saremmo felici se l'Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l'Ucraina». Lo ha affermato Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un un colloquio telefonico con il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir. Come riporta il sito della presidenza ucraina, Yermak si è congratulato con Fratelli d'Italia e la sua leader Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni del 25 settembre e ha espresso speranza che il prossimo governo italiano mantenga una posizione di sostegno dell' Ucraina. «Questo supporto è molto importante per noi» ha affermato Yermak dal momento che «contribuirà a rendere più vicina la nostra vittoria». Il capo dell'Ufficio del presidente ha poi sottolineato l'importanza di «consolidare gli sforzi della comunità mondiale e dei nostri partner per contrastare» lo scenario aperto dall'annessione da parte di Mosca di 4 province ucraine dopo un voto-farsa. Auspicando una «dura reazione» a questa mossa del Cremlino, Yermak ha anche discusso con Urso della necessità di instaurare un dialogo ad alto livello.

Arrestato il direttore della centrale nucleare

«Gli occupanti russi hanno arrestato Igor Murashov, il direttore generale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia Igor Murashov, che ha la responsabilità principale ed esclusiva della sicurezza nucleare e delle radiazioni nell'impianto. La sua detenzione rappresenta un pericolo per il funzionamento della più grande centrale nucleare europea», ha dichiarato su Telegram Petro Kotin, presidente della Società energetica statale Energoatom, citato da Ukrinform. Secondo Kotin, «ieri pomeriggio le forze russe hanno fermato Murashov mentre si recava dalla stazione a Energodar».