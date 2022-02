Ucraina diretta, notte di esplosioni e missili su Kiev: mezzi russi a 32 km dalla Capitale. Suonano le sirene, fuga nei rifugi antiaerei

Il ministro degli Esteri ucraino Kiev Kuleba ha denunciato «orribili» attacchi con missili dei russi su Kiev. Nella notte infatti, ci sono state ancora esplosioni nella capitale. Mezzi meccanizzati russi entrati in Ucraina attraverso la Bielorussia sono a circa 32 km da Kiev: lo hanno riferito dirigenti della Casa Bianca in un briefing di alcune ore fa ai parlamentari americani, secondo quanto riporta la Cnn. Altri mezzi, secondo le stesse fonti, sono entrate in Ucraina dalla Russia ma sono un po' più lontani dalla capitale ucraina, anche se l'obiettivo comune è accerchiare Kiev e ribaltare il governo del Paese. «Ci sono stati diversi morti e feriti nella notte». Lo hanno riferito le guardie di frontiera nel sudest del Paese, nella regione di Zaporizhzhya, sul mar d'Azov.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Guerra in Ucraina, la presa di Kiev: i militari russi entrano nella... L'ASSEDIO Ucraina, Zelensky: «Sabotatori russi sono entrati a Kiev, ma io... GUERRA Ucraina, è iniziata l'invasione della Russia: le prime... UCRAINA Ucraina, Biden: «Putin ha scelto la guerra, ora dovrà... L'ESODO Ucraina, Civili in fuga dalla capitale sotto assedio: traffico nel... MERCATI Borse a picco e corsa ai beni rifugio: ecco perché (come in... LE MANIFESTAZIONI Ucraina, proteste contro la guerra in diverse città russe.... IL CONFLITTO Ucraina, i drammatici racconti degli italiani: «La gente sta... INVISTA Biden: "Lavoriamo con Berlino perché Nord Stream 2 non parta" IL CASO Putin non teme sanzioni e minaccia: «Ai nostri partner non... LA CRISI Chernobyl, la centrale è in mano ai russi. Gli Usa:... LA SITUAZIONE Guerra Ucraina-Russia: borse a picco, prezzo gas e petrolio alle... LA CRISI Guerra Russia Ucraina, Nato: «Proteggeremo gli alleati».... IL PUNTO Ucraina, papa Francesco e il rischio di una terza guerra mondiale... GUERRA Ucraina, Draghi: «Italia condanna l'attacco russo,... MONDO Ucraina, Mosca invia mezzi militari da Rostov a Donetsk CRISI Ucraina diretta, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta):... UCRAINA Ucraina, l'esercito fantasma di Putin che avanza di nascosto LA POLEMICA Di Maio: così non si dialoga. E il Cremlino lo attacca. Draghi... LE RIPERCUSSIONI Guerra Ucraina, prezzi benzina ai massimi da un decennio: con il...

Le sirene di avvertimento hanno risuonato nuovamente intorno alle 7.30 (le 6.30 in Italia), mentre le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi «nei rifugi antiaerei». Lo riporta il Kyiv Independent. «Il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev», ha detto il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko.

Ucraina, la guerra in diretta

Le forze russe «hanno già perso circa 800 uomini», secondo il ministero della Difesa ucraino. «Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati», ha aggiunto, citato dal Kyiv Independent. Poco prima delle 7 ora locale, le 6 in Italia, sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo a Kiev e a Leopoli, nell'ovest del Paese. La capitale ucraina prima dell'alba è stata colpita da un attacco «con missili cruise o balistici», ha detto il consigliere del ministero dell'Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza a distanza. «Le forze russe potrebbero entrare nella giornata di oggi a Vorzel e nei villaggi appena fuori Kiev», ha detto la vice ministra degli Esteri ucraina Hanna Malyar, precisando che i militari stanno difendendo le posizioni su quattro diversi fronti nel Paese, nonostante siano in numero inferiore rispetto alle truppe russe.

ZELENSKY - Nuovo messaggio video di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino critica nuovamente gli alleati, Usa per primi. Lo fa per la seconda volta in poche ore dopo il messaggio della notte in cui ha denunciato come l'Ucraina sia stata «lasciata sola» di fronte alle forze russe. «Questa mattina stiamo difendendo da soli il nostro Paese - dice nel video diffuso stamani su Facebook e riportato dalla Cnn - Proprio come ieri il Paese più potente al mondo guardava da lontano».

Ucraina e la fuga da Kiev, migliaia nei sotterranei: «Ore di terrore, al buio con la paura di morire»

Ucraina, Zelensky: «Sabotatori russi sono entrati a Kiev, ma io resto qui»

Un pesante attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito nella notte la capitale, ma «la difesa aerea della città ha respinto con successo l'assalto». Lo riferiscono i media locali precisando che i frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali. Gli edifici, situati nella parte orientale della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in condizioni critiche, ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Le forze russe hanno iniziato poi alle 6.10 (le 5.10 ora italiana) a bombardare l'aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell'Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell'Aeronautica militare nello scalo. Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L'attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c'è stata un'esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.

Putin, il colpo di Stato dello Zar: un premier fantoccio per governare da remoto

I LEADER - «Può essere utile lasciare aperta la strada del dialogo» con Putin. Lo dice il presidente della Francia Emmanuel Macron in conferenza stampa ricordando la telefonata di ieri sera con il presidente russo. Macron annuncia anche il dispiegamento di ulteriori forze militari francesi in Romania, nell'ambito del rafforzamento del fianco Est della Nato deciso dall'Alleanza. «La Russia non avrà più accesso ai mercati finanziari più importanti, prendiamo in considerazione il 70% del mercato russo». Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, al termine del vertice europeo straordinario convocato per discutere delle sanzioni contro Mosca. «Cercheremo di erodere le basi dell'economia» e di «diminuire le riserve dei ricchi russi che non potranno più mettere il loro denaro nei paradisi fiscali», aggiunge. Tra le sanzioni lo stop «alla fornitura di parti di ricambio per gli aerei, i tre quarti della flotta aerea russa sono stati costruiti in Canada», spiega ancora. «L'Ue è unita, i leader sono stati tutti d'accordo nel condannare questi attacchi atroci, sicuramente il Cremlino dovrà darne conto», ha spiegato von der Leyen. «Abbiamo approvato un pacchetto massiccio di sanzioni, che avranno un impatto sull'economia russa e sull'elite politica e consta di cinque assi: il settore finanziario, il settore energetico, quello dei trasporti, i controlli alle esportazioni e la politica dei visti». «Queste sanzioni - aggiunge - sono state coordinate con Regno unito, Canada, Stati Uniti, Australia e Giappone. L'unità è la nostra forza. Il Cremlino lo sa e ha fatto tutto il possibile per dividerci, ma non ce l'ha fatta».