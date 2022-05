Ammontano a circa 600 miliardi di dollari i danni fatti dalla guerra in Ucraina. Secondo uno studio della Kyiv School of Economics, 92 miliardi riguarderebbero solo le infrastrutture distrutte o danneggiate dalle bombe russe. I ricercatori hanno stimato la cifra calcolando i costi infrastrutturali diretti attraverso informazioni presentate da cittadini, agenzie governative e autorità locali, nonché i costi indiretti come il calo del Pil, i costi del supporto sociale e le perdite di investimento.

Shoigu attacca la Nato: «Distruggeremo i veicoli che portano armi in Ucraina». E gli Alleati mandano truppe in Romania

Ucraina, 600 miliardi di danni dalla guerra: il costo dell'invasione russa

Una cifra esatta non è stata stabilita, ma lo studio sostiene che questa possa variare fra i 564 e i 600 miliardi dollari. Almeno 195 fabbriche e imprese, 230 istituzioni sanitarie e 940 strutture educative sono state danneggiate, distrutte o sequestrate, secondo il rapporto che fa parte del progetto "La Russia pagherà" che mira a documentare i costi per l'Ucraina dell'invasione di Putin. I danni maggiori riguardano edifici residenziali e strade, circa 60 miliardi di perdite, con 23.800 chilometri di carreggiate danneggiate o distrutte.

Da quando il conflitto è iniziato la Russia ha preso di mira le infrastrutture ucraine, concentrandosi nelle ultime settimane su ferrovie e centrali elettriche. La scorsa settimana le forze russe hanno bombardato cinque stazioni ferroviarie nell'Ucraina centrale e occidentale, ferrovie che hanno svolto un ruolo fondamentale nell'evacuazione dei civili dalle aree di combattimento e distruzione. Secondo la Kyiv School of Economics, anche più di 540 asili nido, 95 istituzioni religiose e 140 edifici culturali sono stati danneggiati, distrutti o sequestrati dall'inizio della guerra.

Russia’s Invasion Has Cost Ukraine Up To $600 Billion, Study Suggests https://t.co/URfmsgXnjq pic.twitter.com/SYppJoxBsS — Forbes (@Forbes) May 4, 2022

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sulla base dello studio delle Kyiv School of Economics, ha dichiarato al Wall Street Jourinal che serviranno almeno 600 miliardi per ricostruire il Paese dopo la guerra. Nelle ultime settimane Stati Uniti, Canada e Unione Europea hanno già fornito diversi miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina.