La Cina è il maggior alleato di Putin in questo momento e forse uno dei motivi per cui il presidente russo ha deciso di attaccare così brutalmente l'Ucraina. Il governo cinese non sta intervenendo direttamente sul conflitto, ma i vertici di Pechino si sono espressi più volte contro la Nato, le sanzioni imposte dall'UE alla Russia e soprattutto contro gli Stati Uniti.

L'ultimo ad attaccare gli USA è stato Lijian Zhao, ministro degli Esteri della Cina, che ha postato un meme su Twitter, spiegando che «gli Stati Uniti chiedono alla Cina di fermare la guerra mentre buttano benzina sul fuoco», accompagnato dalla frase: «Dovrebbero chiedere a loro stessi chi è che ha iniziato tutto questo». La Cina, se il conflitto diventerà più esteso, sarà pronta a fare la sua parte al fianco della Russia.

