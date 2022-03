Ucraina, camion sfonda i cancelli dell'ambasciata russa a Dublino per protesta: arrestato il conducente

Un camion a Dublino ha abbattuto in retromarcia i cancelli dell'ambasciata russa, in segno di protesta contro la guerra in Ucraina. L'uomo protagonista del gesto è stato arrestato dalla polizia irlandese. Il video del camion che attraversa l'ingresso sbarrato dell'ambasciata, ha fatto il giro dei social diventando virale in pochi minuti.

La sede diplomatica è stata teatro di proteste nei giorni scorsi per l'invasione russa dell'Ucraina, come il lancio della vernice rossa sui muri o l'affissione di cartelli che chiedevano l'espulsione dal Paese dell'ambasciatore Yuriy Filatov. E proprio al momento dell'irruzione del camion, alcuni attivisti si trovavano davanti all'ambasciata per protestare. Un testimone ha raccontato al "Indipendent" che si trovava fuori dall'ambasciata, quando ha visto arrivare il camion: «L'autista ha detto che i russi avevano ucciso famiglie innocenti in Ucraina e ci ha mostrato le foto delle persone a terra», le sue parole.

A truck has been driven through the gates of #Russian Embassy in #Dublin



Russian Embassy has been focus of protests over Russia’s invasion of Ukraine, with paint thrown over the insignia outside the gates and calls for ambassador Yuriy Filatov and other diplomats to be expelled. pic.twitter.com/1rtUCaLxS1

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022