E se i caccia che l'Ucraina ha richiesto fossero sabotati? L'indiscrezione arriva dalla Slovacchia. Dove il ministro della Difesa Jaroslav Naď ha lanciato l'allarme: i tecnici russi potrebbero aver sabotato intenzionalmente il funzionamento dei MiG-29 di fabbricazione sovietica di proprietà dell'esercito slovacco.

Caccia all'Ucraina sabotati, l'invio

“Erano in grado di volare, ma ciò non significa che fossero anche in grado di combattere. Gli ucraini sono venuti in Slovacchia una settimana prima della partenza, hanno portato pezzi di ricambio e ispezionato gli aerei”, ha spiegato Naď dopo che l'opposizione guidata dal partito Smer-SD dell'ex primo ministro Robert Fico ha fortemente criticato il governo per aver rinunciato a velivoli di valore.

Polícia preverovala podozrenia zo sabotáží, ktoré na slovenských migoch údajne páchali ruskí technici. Dokázať sa jej to nepodarilo, no armáda dôveru voči Rusom na Sliači stratila, vraví minister obrany Jaroslav Naď.https://t.co/KDWS64f95i — Denník N (@dennikN) April 6, 2023

Le caratteristiche

I caccia Mig-29 sono velivoli bimotore di fabbricazione sovietica che facevano parte dell'esercito slovacco come eredità della scissione della Cecoslovacchia nel 1993. Di recente, sono stati dati all'Ucraina e l'esercito slovacco non li ha più utilizzati da allora agosto 2022.

Il sabotaggio

I guasti potrebbero essere stati causati intenzionalmente dai tecnici russi, che erano presenti alla base aerea di Sliač in Slovacchia fino allo scorso anno, ha suggerito Naď, come ripostato da Euractiv. “Anche la polizia stava indagando, sulla base dei nostri sospetti. C'erano parti nei motori dell'aereo a cui accedevano i tecnici slovacchi, e poi c'erano parti a cui accedevano solo i tecnici russi. I difetti sono apparsi solo in quelle parti a cui accedono i russi", ha detto Naď.

Russian technicians, who have until recently serviced the MiG-29 fighter jets of the Slovak Air Force, may have intentionally damaged the aircraft according to Jaroslav Naď, the Defense Minister of Slovakia



The planes have since been repaired and donated to Ukraine



(1/?)



🇸🇰🇺🇦 pic.twitter.com/GCKVwHzSjD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 7, 2023

I motori usurati

Anche il tenente generale Ľubomír Svoboda, l'ex pilota di grado più alto, ha suggerito che i russi abbiano danneggiato intenzionalmente i jet. “Abbiamo rilevato da loro un motore che avrebbe dovuto durare 350 ore. E alla fine, ha volato solo 70 ore. Cosa possiamo farne? Forse c'era una scarsa fattura, chiamiamola così. Non lo so", ha detto in un'intervista per Denník N. L'ambasciata russa in Slovacchia ha affermato che la consegna di aerei da combattimento da parte della Slovacchia all'Ucraina ha portato a "un'escalation imprevedibile e pericolosa del conflitto, per la quale saranno ritenuti responsabili gli iniziatori delle decisioni prese".