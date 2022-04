«I russi hanno lasciato esplosivi nelle lavatrici»: allarme per gli ucraini che rientrano nelle città liberate

I soldati russi sono entrati nelle case degli ucraini e hanno lasciato esplosivi anche dentro le lavatrici. Lo ha detto il ministro dell'Interno ucraino Denis Monastyrskyi, citato da Ukrinform, avvertendo la popolazione del pericolo per coloro che sono tornati nelle aree liberate. È stato riferito anche il caso di un uomo rimasto ucciso da un'esplosione dopo aver aperto il bagagliaio della sua automobile che era stata minata.

APPROFONDIMENTI GUERRA Generale russo morto, Alexander Bespalov è il nono colonnello... LA DENUNCIA «Rubato il calice di Papa Wojtyla»: i militari russi... UCRAINA Ucraina, convoglio militare russo di 12 chilometri fa rotta su... IL REPORTAGE Ucraina, a piedi nel campo minato tra le trincee di Donetsk:... MONDO Convoglio russo di 12 chilometri in marcia verso Kharkiv:...

«Rubato il calice di Papa Wojtyla»: i militari russi hanno saccheggiato un seminario in Ucraina

«Gli occupanti hanno installato cavi elettrici nelle case dove passavano la notte, sia sulla soglia che vicino alle recinzioni. La nostra gente ora trova esplosivi nelle case e negli appartamenti di agenti di polizia, soccorritori e militari ucraini», ha detto il ministro. Gli occupanti avrebbero attaccato esplosivi alle porte e, in alcuni casi, anche nelle lavatrici. Sono state minate anche numerose auto dei residenti.

Denis Monastyrsky, head of the #Ukrainian Ministry of Internal Affairs, said that the occupiers leave explosive "surprises":



"Where the occupiers lived, where they stayed overnight, they put banners. Stretch bombs were placed at the entrances to houses and near fences". pic.twitter.com/RoK8PmhZAe

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022