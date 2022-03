Ucraina, il bambino di 11 anni in viaggio da solo per scappare dalla guerra: mille chilometri fino alla Slovacchia per raggiungere i parenti

Dall'Ucraina alla Slovacchia, in viaggio da solo a 11 anni per scappare dalla guerra. Un bambino di Zaporizhzhia (dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa conquistata dalla Russia) è partito con uno zaino in spalla, il passaporto e un numero di telefono scritto sulla mano. Ha viaggiato da solo in treno, perché sua madre non poteva, e si è diretto verso la casa di alcuni parenti che abitano a Bratislava senza sapere se ce l'avrebbe fatta. Una traversata lunga 1.000 chilometri.

APPROFONDIMENTI CIVITA CASTELLANA Nonna ucraina ospita undici profughi: «Ma mi stanno aiutando... ITALIA Il tridente ucraino sugli stemmi araldici di molti reggimenti... IL CASO Ucraina, Papa Francesco implora: «La guerra è pazzia,... LA GUERRA Papà uccisi in combattimento, arrivano in Abruzzo 70 orfani...

What your 11-years old kids do?

This 11y.o. boy travelled alone more than thousand kilometers from Zaporizhzhya to Slovakia. His parents couldn’t flee so he left alone, with only a bag-pack and contact phone number on his hand pic.twitter.com/NOo0NVp8Vi

— Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) March 6, 2022