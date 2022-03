Ucraina, oltre duemila bambini rapiti e portati in Russia: la denuncia dell'ambasciata Usa a Kiev

Bambini rapiti a Donetsk e Luhansk. È la denuncia dell'ambasciata USA a Kiev. Gli americani sostengono che le forze russe hanno rapito e deportato 2.389 bambini. Citano il ministero degli Esteri dell'Ucraina che parla di bimbi "rimossi illegalmente" dai territori controllati dalla Russia. presi a Luhansk e a Donetsk e portati in Russia.

L'ambasciata ha detto: «Questa non è assistenza. È un rapimento».

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022

La procuratrice generale dell'Ucraina Iryna Venediktova ha aperto un'inchiesta.

Russian forces are not only targeting and killing our children, but also forcibly moving them to the RF. Investigation is ongoing on the forcible transfer of 2,389 children from temporarily occupied territories of Ukraine to Russia. @MFA_Ukraine #RussianWarCrimes — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 21, 2022

I genitori o altri adulti dovrebbero apporre etichette speciali per i propri figli, sulle quali indicare i nomi, i numeri di telefono dei parenti, gli indirizzi di residenza, il gruppo sanguigno e le malattie croniche. Lo afferma Darya Herasymchuk, consigliere del presidente dell'Ucraina per i diritti dell'infanzia e la riabilitazione dei bambini, come riferisce Ukrinform. «Mi rivolgo ora a tutti i genitori, a tutti gli adulti! È necessario - afferma Herasymchuk - assicurarsi che in caso di infortunio o se il bambino ha bisogno di cure mediche, il bambino abbia con sé tutte le informazioni necessarie al riguardo se i genitori non sono presenti. Si tratta di etichette speciali che possono essere realizzate per un bambino e appese al collo del bambino, messe in tutte le tasche, in uno zaino, nei vestiti».

Al 28° giorno dell'invasione russa in Ucraina, sono stati uccisi 121 bambini e altri 167 sono rimasti feriti. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino sulla sua pagina Facebook, citato dall'Agenzia Unian. I bombardamenti hanno colpito 548 strutture educative, 72 delle quali sono state completamente distrutte, ha detto. «Le scuole bombardate sono più di 220 scuole, 155 gli asili nido. La situazione peggiore è nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kyiv, Kherson, Chernihiv e a Kiev. Colpiti dalle bombe russe anche scuole di medicina, arti, impianti sportivi, biblioteche », ha detto la procura.

