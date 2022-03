Putin, l'amante Alina Kabaeva implorata dagli amici: «Vola a Mosca e convincilo a porre fine alla guerra»

Vladimir Putin non guarda in faccia nessuno, ma forse c'è una persona che potrebbe farlo ragionare. Si tratta di Alina Kabaeva, la "moglie segreta" dello Zar, che vive in Svizzera con i loro quattro figli. Secondo quanto riporta il "New York Post", gli amici di Alina la stanno implorando di volare a Mosca per convincerlo a ritirare le truppe dall'Ucraina. «Pare che non ascolti nessuno, ma forse lei potrebbe ascoltarla», dice la fonte. «Putin è circondato da decine di guardie di sicurezza. Alina dice che non sa se potrà raggiungerlo, e anche se dovesse riuscirci, non sa se sarà in grado di tornare indietro per stare con i loro figli».

Nascosta in Svizzera

La nuova "Eva Braun" - così è stata ribattezzata per il paragone Putin-Hitler - si nasconde in un lussuoso chalet privato di proprietà di Putin in Svizzera, vicino al confine francese. Un gruppo di attivisti ha creato una petizione per chiedere al governo di espellere l'ex ginnasta dal Paese. Petizione che ha raggiunto più di 50mila firme. Page Six fa sapere i figli della coppia sono nati tutti in Svizzera e hanno assaporti con nomi e nazionalità diversi.

«Alina potrebbe viaggiare con diversi nomi e passaporti. Vola su jet privati ​​e non rischierebbe di viaggiare a suo nome», dice ancora la fonte vicina alla Kabaeva. L'amante di Putin è una delle atlete più decorate nella storia della ginnastica ritmica, con due medaglie olimpiche, 14 medaglie mondiali e 21 medaglie europee. La pressione internazionale sta aumentando per privarla delle sue medaglie. Kabaeva è diventata un membro del parlamento per otto anni. Adesso rischia le sanzioni per il suo rapporto con lo Zar.