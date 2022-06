Ucraina, 15enne fugge dalla guerra e finisce come operaio in nero a Napoli: denunciato il titolare della ditta

Fuggire dalla guerra in Ucraina, sognare un'altra vita in Italia e trovarsi a 15 anni a lavorare come operaio in nero. E' la storia di un ragazzino 15enne ucraino, sfuggito alla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia. Nessun banco di scuola per lui ma un lavoro come operaio in un cantiere. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Casoria, hanno svolto dei controlli straordinari nell'ambito della campagna 'bonus edilizia 110' per contrastare manodopera in nero e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. In un cantiere di Casoria, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato 4 lavoratori, 3 dei quali senza contratto, cioè in nero.

APPROFONDIMENTI ADNKRONOS 15enne ucraino fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli -... LA DIRETTA Guerra Ucraina diretta, Biden: dissi a Zelensky dell'attacco ma... LA DISPERAZIONE Rapito dai russi a 16 anni, era rimasto vicino al nonno morente....

Tra i lavoratori, un 15enne ucraino, fuggito dalla guerra assieme alla madre e ospitato sul territorio italiano dalla zia materna, residente in Italia per motivi di lavoro. Anche lui in nero, era impiegato come operaio. I carabinieri hanno poi scoperto che il minore non aveva assolto gli obblighi scolastici. Il datore di lavoro della ditta affidataria dei lavori è stato denunciato. L' attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa amministrativamente per l'impiego di personale in nero. Alla ditta sono state elevate sanzioni per un importo di 14mila e venti euro mentre sono state impartite prescrizioni penali per oltre 11mila euro.

Ucraina, le donne (civili) a caccia di mine con tute antiproiettile e visiere. «Restituiamo i terreni ai contadini»