Donna aggredita e uccisa da un branco di cani: aveva 36 anni, lascia quattro figli

Aggredita e uccisa da un branco di sette cani mentre passeggiava, a tre giorni dal suo trentasettesimo compleanno. Troppo tardi sono arrivati i soccorsi: Ruthie Mae Brown, madre di quattro figli, era già morta. La tragedia nella città di Nauvoo in Alabama, Usa, intorno alle 15 dello scorso 19 ottobre. La donna, invece, viveva a Jasper.

«Tante volte mi è capitato di assistere ad attacchi da parte di animali, mai, tuttavia, mi ero confrontato con tanta brutalità», il commento di Pio Tj Armstrong, sceriffo della contea Walker rende bene le dimensioni del dramma. L'agente ha poi riferito delle testimonianze: «La gente dice di aver visto almeno sette cani aggredire la donna, quattro sono stati già catturati». Se per chiarire l'esatta dinamica bisognerà, comunque, aspettare l'esito degli esami sul cadavere, secondo quanto si apprende dal Daily Mountain Eagle, la donna avrebbe riportato un grave trauma legato all'attacco di un cane.

