Si ubriacano, urlano e picchiano gli altri passeggeri: paura sul volo Ryanair Edimburgo-Ibiza

Un volo Ryanair da Edimburgo a Ibizia si è trasformato in un incubo per molti passeggeri a causa di un gruppo di ubriachi presenti a bordo. L'episodio risale al 25 settembre scorso, ma è stato riportato solo adesso grazie ad alcuni testimoni che hanno deciso di raccontare e documentare la storia attraverso alcuni video realizzati durante la tratta.

Ubriachi terrorizzano i passeggeri: attimi di panico su un volo Ryanair

Secondo le testimonianze, quel giorno tra i passeggeri c'era un gruppo di circa 70 persone che non smetteva di bere vodka acquistata al duty-free dell'aeroporto di Edimburgo. «Il volo durava solo tre ore ma si è trasformato presto in un'esperienza orribile», racconta al DailyMail una coppia che si trovava a bordo.

Le testimonianze: "Esperienza orribile"

Il quotidiano britannico ha pubblicato oggi un video, in cui si vede la "festa" improvvisata a base di alcol che questo gruppo di circa 70 persone, forse troppo eccitate dalla destinazione, ha messo in piedi durante il volo Ryanair verso l'isola delle Baleari.

Sempre secondo quanto riferito dal Mail, una donna di 55 anni ha raccontato di come il marito, 58 anni, cardiopatico, sia stato colpito con un pugno sul braccio da uno dei festaioli. Anche altri passeggeri raccontano di aver subito numerosi attacchi verbali da parte del gruppo. Il personale della compagnia aerea a bordo non è stato in grado di riportare la calma ed è stato costretto a subire le vessazioni del branco di ubriachi. Il caos sarebbe continuato anche durante la fase di atterraggio, con condizioni meteo non favorevoli tra l'altro.

Un altro passeggero ha aggiunto: «La situazione poteva degenerare facilmente, perché alcuni di loro picchiavano le persone e ti urlavano in faccia».

