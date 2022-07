Uber files, maxi inchiesta del Guardian: «Pressioni sui governi per espansione globale, ecco i documenti segreti»

Una raccolta di file riservati trapelati avrebbe rivelato la storia interna di come il gigante della tecnologia Uber avrebbe violato le leggi, ingannato la polizia, sfruttato la violenza contro i conducenti e fatto pressioni segretamente sui governi durante la sua aggressiva espansione globale. Lo riporta il Guardian che ha analizzato oltre 124.000 documenti - noti come file Uber - che metterebbero a nudo le pratiche eticamente discutibili che hanno alimentato la trasformazione dell'azienda in una delle esportazioni più famose della Silicon Valley.

Uber files, la maxi inchiesta del Guardian

La fuga di notizie copre un periodo di cinque anni in cui Uber era gestita dal suo co-fondatore Travis Kalanick, che avrebbe cercato di forzare il servizio di taxi nelle città di tutto il mondo, anche se ciò significava violare le leggi e i regolamenti sui taxi. Durante il feroce contraccolpo globale, i dati mostrano come Uber abbia cercato di sostenere il sostegno corteggiando con discrezione primi ministri, presidenti, miliardari, oligarchi e baroni dei media. I messaggi trapelati suggeriscono come i dirigenti di Uber non si facessero problemi sulla violazione della legge dell'azienda, con un dirigente che scherzava sul fatto che fossero diventati "pirati" e un altro che ammetteva: «Siamo fottutamente illegali». La cache dei file, che va dal 2013 al 2017, include più di 83.000 e-mail, iMessage e messaggi WhatsApp, comprese le comunicazioni tra Kalanick e il suo top team di dirigenti.

Coinvolti i leader mondiali

La fuga di notizie conterrebbe anche messaggi tra Kalanick ed il presidente francese Emmanuel Macron, che stando alla ricostruzione, avrebbe aiutato segretamente l'azienda in Francia quando era ministro dell'Economia, consentendo a Uber un accesso frequente e diretto a lui e al suo staff. Macron sembrerebbe aver fatto di tutto per aiutare Uber, anche dicendo alla società di aver mediato un "accordo" segreto con i suoi oppositori nel gabinetto francese. In privato, i dirigenti di Uber avrebbero espresso disprezzo appena mascherato per altri funzionari eletti che erano meno ricettivi al modello di business dell'azienda.

Dopo che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, all'epoca sindaco di Amburgo, ha respinto i lobbisti di Uber e ha insistito per pagare ai conducenti un salario minimo, un dirigente ha detto ai colleghi che si trattava di «un vero comico». Quando l'allora vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all'epoca sostenitore di Uber, arrivò in ritardo a un incontro con l'azienda al World Economic Forum di Davos, Kalanick mandò un messaggio a un collega: «Ho fatto sapere alla mia gente che ogni minuto in ritardo è un minuto in meno che avrà con me». Dopo aver incontrato Kalanick, Biden avrebbe modificato il suo discorso a Davos per riferirsi a un CEO la cui azienda avrebbe dato a milioni di lavoratori «la libertà di lavorare tutte le ore che desiderano, di gestire la propria vita come desiderano».

L'indagine

Il Guardian ha condotto un'indagine globale sui file Uber trapelati, condividendo i dati con le organizzazioni dei media di tutto il mondo tramite l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Più di 180 giornalisti di 40 organi di stampa tra cui Le Monde, Washington Post e BBC pubblicheranno nei prossimi giorni una serie di rapporti investigativi sul colosso tecnologico. In una dichiarazione in risposta alla fuga di notizie, Uber ha ammesso «errori e passi falsi», ma ha affermato di essere stata trasformata dal 2017 sotto la guida del suo attuale amministratore delegato, Dara Khosrowshahi.

«Non abbiamo e non creeremo scuse per comportamenti passati che chiaramente non sono in linea con i nostri valori attuali», ha affermato. «Chiediamo invece al pubblico di giudicarci da ciò che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni e da ciò che faremo negli anni a venire». Il portavoce di Kalanick ha affermato che le iniziative di espansione di Uber sono state «guidate da oltre cento leader in dozzine di paesi in tutto il mondo e in ogni momento sotto la supervisione diretta e con la piena approvazione dei solidi gruppi legali, politici e di conformità di Uber».