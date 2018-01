Twitter non bannerà Trump: "Bloccare i leader va contro l'interesse pubblico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo si discute dell'opportunità, per un presidente degli Stati Uniti, di utilizzare termini forti e frecciate velenose come fa. In molti hanno chiesto adi prendere provvedimenti a seguito di alcune uscite e cadute di stile da parte del tycoon diventato presidente, ma i responsabili del social network, senza menzionarlo esplicitamente, hanno detto no.«Bloccare un leader mondiale su Twitter o rimuovere i suoi tweet controversi nasconderebbe informazioni importanti che la gente dovrebbe poter vedere e discutere. E non zittirebbe quel leader ma certamente ostacolerebbe la necessaria discussione sulle sue parole e azioni» - la spiegazione di Twitter - «Le informazioni provenienti dai leader mondiali costituiscono unche va difeso: tutti devono essere informati, è un diritto che vogliamo rispettare».