Migranti, Tusk ai leader Ue: «Crisi irrisolvibile se alcuni la usano»

A Salisburgo «dovremmo discutere la possibilità di aumentare la collaborazione con l'Egitto, anche nell'area delle migrazioni. Vale la pena di ricordare che le autorità egiziane hanno fatto della lotta contro il traffico di persone e il contrabbando la loro priorità. Come risultato, non ci sono state partenze irregolari dall'Egitto verso l'Europa quest'anno (contro quasi 13mila nel 2016)». Lo scrive il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, nella sua lettera di invito ai leader Ue prima del vertice informale che si terrà giovedì prossimo a Salisburgo, in Austria, e che sarà preceduto da una cena tra i capi di Stato e di governo domani sera. «Dopo la mia visita al Cairo insieme al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, non ho dubbi che dovremmo appoggiare l'iniziativa di convocare un summit Ue-Lega Araba all'inizio del 2019», conclude.

«Durante l'estate, le tensioni tra gli Stati membri sono riemerse», sul dossier migranti. Cercare di porre fine alla crisi migratoria «è un compito comune. Se alcuni vogliono risolvere la crisi, mentre altri vogliono usarla, rimarrà irrisolvibile». Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella sua lettera di invito ai leader, al vertice di Salisburgo, dove spera «saremo in grado di mettere fine al risentimento reciproco e tornare ad un approccio costruttivo».

