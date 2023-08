Turista diventa cieco per la vernice usata in discoteca a Palma di Maiorca: risarcimento da più di 230mila euro

Dillon Connery riceverà più di 200mila pound (circa 230mila euro) come rimborso, ma non potrà mai vederli. Il 23enne ha perso la vista in un tragico incidente a base di vernice colorata. Anno 2018. Il ragazzo era in vacanza in Spagna, a Palma di Maiorca, tra le mete più ambite dagli italiani e dagli inglese che hanno un'età compresa tra i 18 e i 24 anni. L'isola ha due zone principali: Palma Nova, con il suo centro storico e Magaluf, famosa per la sua movida notturna.

Ed è proprio in uno di quei locali che gli occhi del giovane sono stati travolti dalla vernice.

Turista inglese cade dalla bici e muore a 27 anni davanti al fidanzato, tragedia sui monti del lago di Garda

La tragedia del 2018

Dillon Connery, allora 18enne, era in vacanza nell'isola spagnola. Lui e i suoi amici si sono diretti a una delle tante serate proposte dai nightclub. Una serata in discoteca che sembrava del tutto normale quando a un certo punto lo staff del locale ha «sparato» vernice colorata da delle pistole montate sul palco. Liquido che è finito negli occhi del ragazzo che in quel momento era solo. Quando i suoi amici sono ritornati pensavano che fosse stato aggredito da qualcuno. Il ragazzo è stato portato all'Ospedale Universitario Son Espases di Palma dove è accorsa la madre.

Il chirurgo era molto turbato e non aveva mai visto niente del genere. Il traduttore aveva detto che i suoi occhi erano stati cancellati e distrutti. La polizia ha aperto un'indagine sull'incidente poco dopo. Ma ci sono voluti cinque anni perché il club pagasse i danni alla vittima.

Connery, di Paisley, in Scozia, aveva inizialmente chiesto un risarcimento di un milione di euro, ma non è stato in grado di fornire prove di come l'infortunio avesse avuto un impatto sulla sua vita, ha riferito la Bild. Inizialmente, Connery fu rimborsato con soli 2.600 euro (2.246) perché i giudici non riuscirono a dimostrare che fosse davvero cieco. Un tribunale distrettuale ha trovato prove contraddittorie provenienti dall'ospedale di Palma, concludendo effettivamente stato accecato dalla pistola a spruzzo.