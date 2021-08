Turismo, i russi possono tornare nel Mar Rosso: collegamenti sospesi in seguito a un attentato

I russi potranno tornare a viaggiare nel Mar Rosso. L'aeroporto internazionale di Hurghada ha accolto ieri il primo volo proveniente da Mosca dopo quasi sei anni di sospensione dei collegamenti aeree diretti dalla Russia alle località egiziane del Mar Rosso causata da un attentato terroristico nell'ottobre 2015. Lo segnala il sito del quotidiano egiziano Al Ahram. L'Airbus A330-300, operato dalla compagnia di bandiera egiziana EgyptAir, ha trasportato circa 300 turisti russi. Lamia Kamel, assistente del ministro del Turismo e delle Antichità, era tra le autorità che hanno accolto i turisti russi all'arrivo in aeroporto i quali hanno hanno ricevuto souvenir e guide di viaggio in russo. Un secondo volo è poi atterrato a Sharm el-Sheikh, dove l'ambasciatore russo in Egitto e il governatore provinciale hanno accolto i passeggeri, ha riferito una fonte aeroportuale all'agenzia Afp.

La sospensione dei voli era stata decisa dopo che un charter era esploso in volo il 31 ottobre di sei anni fa nel nord della penisola del Sinai uccidendo le 224 persone a bordo, quasi tutti turisti russi. L'Isis aveva rivendicato di aver messo una bomba a bordo.