La Grecia è di nuovo pronta ad accogliere il mondo. Così il sito dell'ambasciata di Grecia a Roma riapre le porte agli italiani. Fino al 15 giugno quarantena obbligatoria, dal 15 al 30 giugno quarantena e test per chi arriva con voli provenienti da 4 regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto ), poi accesso libero.



Grecia frontiere aperte ma quarantena e test

Ι voli internazionali sono ammessi solo all'aeroporto di Atene. A tutti i visitatori all’ arrivo sarà effettuato un test e dovranno trascorrere la notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto- quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

Fase 2- fase ponte- dal 15 giugno al 30 giugno

I voli internazionali sono ammessi negli aeroporti di Atene e Salonicco. Se il viaggio è stato effettuato da un aeroporto non presente nell'elenco delle aree colpite di Easa, I passeggeri sono soggetti a test casuali solo all'arrivo.

Se il viaggio è stato effettuato da uno degli aeroporti dell'elenco delle aree colpite di Easa, I passeggeri verranno sottoposti a test all'arrivo. È richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto- quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

L'ELENCO DEGLI AEROPORTI EASA

Fase 3 - 1 luglio in poi

I voli internazionali sono ammessi in tutti gli aeroporti di Grecia. I visitatori sono soggetti a test casuali all'arrivo. Ulteriori restrizioni relative ad alcuni paesi saranno annunciate in un secondo momento.

Inoltre: Gli arrivi alle frontiere terrestri dall'Albania, dalla Macedonia del Nord e dalla Bulgaria saranno consentiti a partire dal 15 giugno. I visitatori saranno soggetti a test casuali all'arrivo.

Gli arrivi via mare saranno consentiti dal 1 ° luglio. I visitatori saranno soggetti a test casuali all'arrivo.

La Grecia in qualsiasi momento si riserva il diritto di modificare qualunque previsione sopra citata alla luce delle mutate circostanze.

