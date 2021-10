Turchia, Erdogan caccia dieci ambasciatori (anche quelli di Usa, Francia e Germania)

Erdogan ha annunciato un provvedimento molto forte contro alcuni ambascuatori. Tra quelli coinvolti ci sono i rappresentanti di Stati Uniti, Francia e Germania. Nella sostanza, i 10 ambasciatori occidentali in Turchia che avevano firmato un appello per la liberazione del filantropo anti-Erdogan Osman Kavala, detenuto da oltre 4 anni, saranno dichiarati «persona non grata».

«Ho ordinato al nostro ministro degli Esteri di dichiarare al più presto questi 10 ambasciatori come persona non grata», ha detto il leader di Ankara. «Vanno a coricarsi, si svegliano e pensano a Kavala. Kavala è il rappresentante turco di Soros. Dieci ambasciatori si recano al ministero degli Esteri per lui: che impudenza! - ha aggiunto Erdogan -. Impareranno a conoscere e capire la Turchia o dovranno andarsene».