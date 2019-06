Tunisi, doppio attacco terroristico alla polizia, un agente morto e molti feriti

Inoltre all'alba, si è appreso in seguito, un ripetitore radiofonico sul monte Arbata, nel governatorato di Gafsa, è stato attaccato all'alba da un gruppo terroristico, prontamente respinto dai militari che presidiavano i luoghi. Lo riferisce il sito informativo Businessnews riportando fonti militari.



Gli attacchi sono stati sferrati all'indomani del quarto anniversario della strage del resort a Sousse del 26 giugno del 2015.



Il palazzo di Giustizia è stato chiuso per motivi precauzionali e anche il servizio della metropolitana di superficie è stato sospeso nelle due zone degli attentati. I turisti che in questo periodo affollano la capitale tunisina sono stati avvisati di non avvicinarsi ai quartieri degli attentati.





Tornando a Tunisi, la seconda esplosione sarebbe stata causata da una bomba artigianale gettata nella sede dell'unità antiterrorismo di Tunisi, la caserma El Gorjani. Un individuo avrebbe lanciato una bomba all'interno dell'edificio dopo aver tentato, senza riuscirci, di entrare nella caserma.







FARNESINA

«Attentato a Tunisi: l'Unità di Crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Tunisi sono attive». È quanto si legge in un tweet del ministero degli Esteri dopo il doppio attacco di questa mattina nella capitale tunisina. La Farnesina ricorda il numero di emergenza - 0636225 - da chiamare in caso di necessità.



Un modo di agire che lascia immaginare un'organizzazione poco meticolosa dell'attentato perché non è immaginabille tentare di entrare a piedi e con una bomba in una caserma di forze speciali.