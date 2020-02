Scopre di avere un tumore al seno grazie alle extension ai capelli: «Il mio parrucchiere mi ha salvato»

Scopre di avere un tumore al seno grazie alle sue extension. Laura Larkin, di Livingston, West Lothian, in Scozia, ritiene di dover ringraziare le sue extention se è ancora viva, perché sarebbe grazie a loro che si sarebbe accorta di un nodulo al seno che si è poi rivelato essere un cancro.



La donna aveva deciso di allungarsi i capelli, che finivano proprio sotto il suo seno. Lavando la sua nuova chioma ha però sentito qualcosa di insolito e ha scoperto che aveva un nodulo. «Ero appena uscita dalla doccia e mi passavo le dita tra i capelli quando li raggiunsi in punta e mi sfiorai il seno», ha raccontato alla stampa locale. Laura ha raccontato di essere andata dal suo medico e di aver fatto dei test specifici dopo il quali è arrivata la diagnosi di un carcinoma mammario in fase 2.

Laura ha spiegato che non avrebbe mai scoperto il nodulo se non avesse avuto i capelli così lunghi, perché si trovava in un pounto insolito, secondo lei. «In una settimana dopo che mi hanno diagnosticato il cancro era già passato allo stadio 3, è spaventoso pensare cosa sarebbe potuto succedermi se non l'avessi trovato in tempo». La paziente ha chiamato il suo parrucchiere e lo ha ringraziato dicendo che involontariamente le ha salvato la vita. Laura si è operata e ha fatto dei cicli di chemio e per i medici ora è fuori pericolo.

Ultimo aggiornamento: 19:33

