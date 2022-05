Turbolenze su un aereo: 17 feriti. Un passeggero: «15 minuti di terrore, i peggiori della mia vita»

«Sono stati i momenti peggiori della mia vita». Sintesi estrema del racconto di uno dei 200 passeggeri del volo SpiceJet Mumbai-Durgapur, in India, dove 17 persone sono rimaste ferite a causa di una forte turbolenza prima dell'atterraggio domenica sera scorsa. Il Boeing 737, che trasportava circa 200 passeggeri ed equipaggio, stava viaggiando da Mumbai a Durgapur.

Extreme turbulence in a flight between Mumbai to Durgapur. I can feel what's going on in the minds of passengers when oxygen masks are coming down.



Airline was SpiceJet. Again it was B737 MAX.



Never travelling in this aircraft.

But thankfully no major accident. 🙏#SpiceJet pic.twitter.com/j7225Ag0UZ

