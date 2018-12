L'onda si abbatte sul palco di un concerto rock: 14 morti

Un'onda gigantesca che ha butatto giù il palco, travolgendo tutto quello che si trovava davanti. Lo tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia, ha fatto strage tra gli impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell'anno. Lo riferiscono i media locali. Le immagini mostrano l'onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l'evento: il bassista è rimasto ucciso insieme al manager, altri 4 componenti del gruppo risultano tra gli oltre 80 dispersi nella tragedia.



All'evento partecipavano almeno 260 persone: i morti accertati sinora sono 14, almeno 89 i dispersi. «L'acqua ha spazzato via il palco, che era molto vicino al mare», afferma la band in un comunicato citato da Cnn Indonesia. «Abbiamo perso i nostri cari, incluso il bassista e il manager, gli altri sono dispersi». Sul posto, i soccorritori sono al lavoro per trovare i dispersi, sono arrivate 36 ambulanze.

