Trump indagato per spionaggio: rivelazione dei media Usa dopo perquisizione Fbi nella sua villa

Donald Trump è indagato per spionaggio dall'Fbi. Lo rivela "Politico", dopo aver preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell'ex presidente in Florida. L'ex presidente sarebbe quindi indagato per violazione dell'Espionage Act, la legge sullo spionaggio, ma anche per «aver ostacolato un'indagine» e aver «rimosso o distrutto documenti ufficiali». Reati gravi che prevedono diversi anni di carcere o una sanzione.

Tra i documenti classificati che Donald Trump ha portato via dalla Casa Bianca e l'Fbi ha recuperato nel suo blitz a Ma-a-Lago ci sarebbero anche delle carte sul presidente francese Emmanuel Macron. Lo rivela il Wall Street Journal secondo il quale ci sono dei documenti con su scritto «Presidente francese».

I federali hanno portato via dalla residenza in Florida dell'ex presidente 11 faldoni, tra i quali alcuni segnati come "top secret". Gli agenti dell'Fbi avrebbero preso inoltre circa 20 scatole di oggetti, raccoglitori di foto, una nota scritta a mano e il documento della grazia concessa a Trump a Roger Stone.