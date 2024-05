Dopo sei ore intense di requisitoria, il procuratore Joshua Steinglass ha concluso le argomentazioni contro Donald Trump nel processo in corso a New York relativo ai pagamenti effettuati alla pornostar Stormy Daniels. Il giudice Juan Merchan aveva fissato un limite di tempo, obbligando i procuratori a concludere entro le 20 ora locale (le 2 in Italia) di ieri 28 maggio.

Steinglass ha presentato un quadro accusatorio deciso, cercando di dimostrare che Trump fosse “il mandante” delle azioni illegali del suo avvocato Michael Cohen, paragonandolo a un «marito che ingaggia un sicario per uccidere la moglie». Il procuratore ha spiegato che, pur non essendo Trump direttamente coinvolto nella falsificazione delle fatture, è stato lui a innescare la sequenza di eventi che ha portato alla loro creazione. «Le prove sono schiaccianti», ha dichiarato Steinglass, sottolineando che «nonostante Trump sia un ex presidente, la legge vale anche per lui». Nelle prossime ore, il giudice Merchan darà istruzioni alla giuria, che poi si ritirerà per deliberare. La sentenza è attesa entro il fine settimana, ma gli analisti avvertono che la giuria potrebbe non riuscire a raggiungere un verdetto unanime.

La difesa

In aula, la difesa di Trump, rappresentata dall'avvocato Todd Blanche, ha insistito sull'innocenza dell'ex presidente, definendo il verdetto di non colpevolezza come «facile e veloce» da raggiungere. Blanche ha cercato di demolire la credibilità di Michael Cohen, testimone chiave dell'accusa, sottolineando che non si può condannare Trump «oltre ogni ragionevole dubbio» basandosi esclusivamente sulle parole dell'ex fixer.

L'intervento di De Niro

La tensione politica è aumentata a causa di un evento organizzato dalla campagna di Joe Biden fuori dal tribunale, con la partecipazione dell'attore Robert De Niro. De Niro ha duramente criticato Trump, definendolo pericoloso per il paese e per il mondo. La scelta della location è stata giustificata dal fatto che tutti i media erano già lì per il processo. Intervento a gamba tesa quello della star di Hollywood: «Che sia assolto, o che la giuria non raggiunga un verdetto unanime, qualunque cosa succeda, il fatto è che è colpevole, e lo sappiamo tutti. Non ho mai visto un tizio venir fuori da così tanti gua». Poi, alla domanda se pensa che Trump debba andare in prigione, De Niro ha risposto: «Certamente. Assolutamente». L'entourage dell'ex presidente ha replicato accusando Biden di interferire nel processo per eliminare un rivale politico.

I possibili scenari

Tre sono i possibili scenari che potrebbero emergere dal verdetto della giuria. Il primo e più grave per Trump sarebbe una condanna unanime da parte dei 12 giurati. Questo farebbe di Trump il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e il primo candidato presidenziale a correre con una condanna penale, status che comunque non gli impedirebbe di essere eletto. La condanna potrebbe variare da un massimo di 4 anni di carcere a una multa, ma la prigione appare improbabile per l'età avanzata di Trump, la mancanza di precedenti e le complicazioni logistiche legate alla sua protezione.

Il secondo scenario è quello dell'assoluzione. In tal caso, Trump potrebbe aumentare le sue chances di tornare alla Casa Bianca, nonostante non possa auto-graziarsi in caso di condanna, trattandosi di reati statali e non federali.

Infine, se la giuria non riuscisse a raggiungere un verdetto unanime, il giudice potrebbe sollecitarli a un ulteriore sforzo. Se anche questo tentativo risultasse vano, il processo potrebbe essere annullato e i procuratori dovrebbero decidere se riprovarci o meno.