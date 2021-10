Trump lancia la sua piattaforma social, si chiamerà “Truth" (verità): «Così combatto la tirannia di Big Tech»

“Truth”, verità. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà appunto Truth. In un comunicato si legge come il nuovo social, la cui proprietà sarà chiamata Trump Media and Tecnolgy Group (Tmtg), dovrebbe vedere la luce il prossimo mese. «Ho creato Truth Social per combattere la tirannia di Big Tech», afferma l'ex presidente Usa in un comunicato.

BREAKING: Former President Donald Trump has announced the Trump Media & Technology Group, merging with the Digital World Acquisition Corp. to become a publicly listed company, launching a new social media platform called Truth Social in early 2022. https://t.co/q2HvEwEaCV pic.twitter.com/N29Jnb4NRs — Newsmax (@newsmax) October 21, 2021

«Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile!», aggiunge Trump che per le affermazioni fatte prima e dopo il 6 gennaio, il giorno dell'assalto al Congresso americano, è stato temporaneamente bandito sia da Twitter sia da Facebook.

L'annuncio secondo alcuni osservatori rafforza l'ipotesi di una candidatura di Trump alle presidenziali Usa del 2024.