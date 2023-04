Quanto vale il patrimonio di Donald Trump? Un tesoro che potrebbe sgretolarsi, tra costi legali e possibili risarcimenti dovuti dopo le eventuali condanne che arriveranno dal processo. A calcolare quanto possiede il tycoon è Forbes. Che nell'ultima analisi divide la stima in cinque parti:

una riguarda i ricavi provenienti dai social media un'altra dal Golf Club New York, la terza dalle proprietà a quella dopo riguarda invece gli immobili non presenti nella Grande Mela l'ultima dai contanti

Totale? Circa 2,5 milioni di dollari. Con alcune sorprese.

Golf Club e resort da 730 milioni di dollari

Vale 325 milioni la residenza di Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, dove Trump è andato dopo l'udienza di ieri. Nel suo patrimonio ci sono poi 10 club da golf, sparsi negli Stati Uniti, che sono stimati 216 milioni. A cui si aggiungono tre golf club in Europa (due in Scozia e uno in Irlanda) dal valore di 94 milioni di dollari. Residenze a Rancho Palos Verdes in California dal valore di 55 milioni. E il resort Trump National Doral Miami. dal valore di 42 milioni di dollari. e due case in Virginia accanto ai suoi golf club da 2 milioni di dollari.

Proprietà immobiliari a New York: 720 milioni di dollari

Una gran parte dell'impero di Trump è a New York. Dove ha circa dieci proprietà. Oltre alle più famose Trump Tower (dal valore lordo di 2 miliardi di dollari ma esclusi i debiti di 330 milioni di dollari) e Trump Plaza (valore netto 16 milioni di dollari), il tycoon possiede anche diverse strutture residenziali e commerciali.

Liquidità e patrimonio personale: 610 milioni di dollari

Una delle fette più grande del patrimonio di Trump è composta dalla liquidità e dagli asset personali (610 milioni di dollari). Secondo i dati aggiornati a marzo, la liquidità dell'ex presidente americano è di 425 milioni di dollari (dati aggiornati a marzo 2023) e tra i suoi asset personali troviamo: la Trump Tower Penthouse da 51 milioni di dollari; il suo parco aerei da 15 milioni di dollari e i prestiti ai figli da 5 milioni di dollari. A completare il patrimonio di Trump ci sono le proprietà immobiliare non situate a New York City, dal valore di 230 milioni di dollari.

Social media: 240 milioni di dollari

Trump ha anche una società che si occupa di social media. Dopo essere stato cacciato da Twitter, ha fondato il social network Truth Social. Il valore complessivo? 180 milioni di dollari. A cui si devono sommare i ricavi dalle licenze e da altri gruppi d'interesse (circa 57 milioni di dollari). Per un totale di 240 complessivi.

Le proprietà sparse per il mondo

Tutti gli immobili che non sono a New York, e che Trump possiede, valgono circa 230 milioni. Tra questi c'è il Trump International Hotel a Las Vegas, che vale circa 122 milioni, e poi le aziende vinicole, che hanno un valore di circa 30 milioni di dollari.