Trump attacca Merkel e altri Paesi Nato: «Avete speso poco per la Difesa. Nostra pazienza sta per finire»

Donald Trump in una serie di lettere inviate a vari leader alleati critica duramente alcuni Paesi della Nato - tra cui Germania, Belgio, Norvegia e Canada - per non aver aumentato la spesa per la difesa, e avverte senza mezzi termini come la pazienza degli Sati Uniti stia per finire. Le missive - riporta il New York Times - sono state spedite nel corso del'ultimo mese e rischiano di avvelenare il clima del prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica la prossima settimana

Donald Trump richiama all'ordine i leader di diversi alleati Nato - tra questi la Germania, il Belgio, la Norvegia, il Canada - accusandoli di spendere troppo poco nel settore della difesa e mettendoli in guardia: gli Stati Uniti stanno perdendo la pazienza di fronte al mancato rispetto degli obblighi condivisi dall'alleanza in materia di sicurezza. L'avvertimento è contenuto in una serie di lettere che il presidente americano - rivela oggi il New York Times - ha fatto partire il mese scorso, in preparazione del prossimo vertice Nato a Bruxelles. Nelle missive, Trump fa presente che dopo oltre un anno di lamentele private e pubbliche sull'insufficiente impegno degli alleati a favore della sicurezza collettiva, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di dare una risposta, ad esempio rivedendo la presenza militare americana nel mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA