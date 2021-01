Usa, Trump verso l'impeachment e YouTube lo blocca una settimana per «video che incita alla violenza»

YouTube sospende il canale Donald Trump per una settimana per aver postato un video che incita alla violenza. Il presidente non potrà caricare nuovi contenuti per un «minimo di una settimana».

La Camera intanto, approva la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25° emendamento e rimuovere Trump. Mentre era in corso il dibattito in aula, Pence ha fatto recapitare una lettera alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, nella quale spiegava che il ricorso al 25° emendamento non era nel miglior interesse del paese. Il no ufficiale di Pence spiana la strada all'impeachment.

