Trump, Camera approva procedure per impeachment. Il presidente: «La più grande caccia alle streghe»

Donald Trump, la Camera Usa ha approvato le procedure per l'impeachment. Ma per il presidente si tratta della più grande caccia alle streghe della storia. La Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha approvato la risoluzione che fissa le regole per avviare la seconda fase dell'indagine sul possibile

per

. Pur essendo un voto procedurale, si tratta del primo voto dell'aula sulla delicata questione che riguarda il futuro del presidente.





Un voto che di fatto anticipa quello finale, quando al termine dell'indagine la Camera sarà chiamata ad esprimersi sulla messa in stato di accusa del presidente rinviandolo eventualmente al processo in Senato. La risoluzione è passata con 232 voti favorevoli e 196 contrari. Due deputati democratici hanno votato contro insieme ai repubblicani, un deputato indipendente ha votato a favore con i democratici.



«La più grande caccia alle streghe della storia americana!»: così Donald Trump twitta pochi minuti dopo il voto alla Camera che ha approvato le procedure per avviare la seconda fase dell'indagine per l'impeachment. «La truffa dell'impeachment sta danneggiando i nostri mercati finanziari, ma ai democratici non importa nulla», afferma ancora

, riferendosi all'andamento in calo di Wall Street.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 ottobre 2019

La risoluzione votata dalla Camera è «ingiusta, incostituzionale e antiamericana». Così la Casa Bianca reagisce al varo delle procedure per l'impeachment del presidente

. «Quella dei democratici è una folle ossessione», afferma la portavoce Stephanie Grisham, ribadendo come «il presidente non ha fatto nulla di sbagliato» e accusando Nancy Pelosi e i democratici di «colpire non il presidente ma il popolo americano».

