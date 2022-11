Elezioni Midterm, Trump si congratula con i suoi ma "dimentica" Desantis (che lo sfiderà alle primarie)

Breve discorso a sorpresa di Donald Trump che è comparso nella sala del suo resort a Mar-a-Lago, in Florida, dove si sta svolgendo un party elettorale. L'ex presidente si è congratulato con i suoi candidati che hanno vinto, ma non ha citato Ron DeSantis, appena rieletto governatore con una valanga di voti.

DeSantis si conferma governatore in Florida, Trump lo avverte: «Meglio non si candidi alle primarie per la Casa Bianca, so di lui più della moglie»

LE PAROLE DI TRUMP

«Marco Rubio è stato fantastico, Katie Britt grandissima e anche Herschel» Walker è in vantaggio, ha detto Trump senza nominare il suo più grande rivale repubblicano in vista della probabile corsa alla Casa Bianca. Il tycoon ha poi colto l'occasione per attaccare i media presenti in sala con l'appellattivo di «fake news media». «È un grande onore avervi qui, non siete le persone più gentili del mondo, ma avete successo, e volete il meglio per il Paese, ecco perché siete qui», ha ironizzato.