Trump, la Corte Suprema del Colorado: «Non può candidarsi alle presidenziali Usa in base al 14° emendamento»

Donald Trump ha violato la Costituzione e perciò non potrà candidarsi alla Casa Bianca.

La decisione - clamorosa e storica - arriva dalla Corte Suprema del Colorado, che ha "squalificato" l’ex presidente dalle primarie presidenziali dello Stato (previste l’anno prossimo) ai sensi del 14° emendamento che cita l’impossibilità di candidatura per qualcuno implicato in una insurrezione armata. Trump così non potrà così candidarsi in Colorado.

The Colorado Supreme Court has removed former President Donald Trump from the state’s 2024 ballot in a stunning decision. The ruling will be placed on hold pending appeal until January 4. https://t.co/nGyi4mXxZE pic.twitter.com/HcW5xqbe4e — CNN (@CNN) December 19, 2023

L'appello

La decisione si applica solo alle primarie repubblicane in Colorado nel Super Tuesday del prossimo 5 marzo. Il Colorado è consideratoe quindi Joe Biden lo vincerà a prescindere dalle sorti del tycoon, ma la sentenza potrebbe influenzare lo "status" dell'ex presidente nelle elezioni generale del 5 novembre 2024. Il caso è stato portato avanti da un gruppo di elettori del Colorado, aiutati dall'associazione Citizens for Responsibility and Ethics di Washington: la loro tesi, bocciata in prima istanza, è che Trump dovrebbe essere squalificato per aver incitato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio nel tentativo fallito di ostacolare il trasferimento del potere a Biden dopo la vittoria delle elezioni del 2020. Casi analoghi, basati sul 14° emendamento, sono stati promossi in Minnesota e in Michigan ma per ora sono stati respinti.

La decisione resterà in attesa di appello fino al 4 gennaio, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe risolvere la questione. La decisione della Corte Suprema dello stato si applica solo al Colorado, ma la sentenza storica sconvolgerà la campagna presidenziale del 2024. I funzionari elettorali del Colorado hanno affermato che la questione deve essere risolta entro il 5 gennaio, che è il termine stabilito dalla legge per stabilire l'elenco dei candidati per le primarie. Il portavoce di Trump ha detto che la «Corte Suprema del Colorado ha emesso una decisione completamente errata. Ricorreremo alla Corte suprema».

Cosa prevede il 14° emendamento

Ratificato dopo la guerra civile, il 14° emendamento prevede che i funzionari che prestano giuramento di sostenere la Costituzione siano banditi da futuri incarichi se «si impegnano in un’insurrezione». Ma la formulazione è vaga, non menziona esplicitamente la presidenza ed è stata applicata solo due volte dal 1919. Trump nega gli illeciti riguardanti il ​​6 gennaio e l'attacco a Capitol Hill e ha denunciato le cause legali relative al 14° emendamento definendole un abuso del processo legale. È sotto accusa federale e statale in relazione ai suoi tentativi di ribaltare le elezioni del 2020 e si è dichiarato non colpevole. Durante la campagna elettorale, Trump ha deriso le cause legali e ha sostenuto che si tratta di un tentativo di utilizzare i tribunali per impedirgli di tornare alla Casa Bianca.