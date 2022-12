Trump, il conto corrente in Cina che imbarazza l'ex presidente Usa (e nel 2020 niente beneficenza)

Donald Trump ha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017. È quanto emerge dalle dichiarazioni delle tasse dell'ex presidente pubblicate dalla commissione di sorveglianza della Camera Usa. I documenti fanno luce sulle finanze del presidente e vanno a completare le informazioni parziali trapelate nel corso degli anni e il sommario pubblicato dalla stessa commissione nei giorni scorsi.

Trump ha pagato «zero tasse sui redditi del 2020»: la rivelazione del New York Times

Tasse all'estero

Nel suo primo anno di presidenza Donald Trump ha pagato più tasse all'estero che negli Stati Uniti. Lo riporta Cnn citando le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente, che confermano come il tycoon ha pagato zero tasse federali nel 2020 e solo 750 dollari nel 2016 e nel 2017. Nel 2018 ha pagato quasi un milione di dollari in tasse.

Le accuse sulla mancata beneficenza

Donald Trump non ha donato nulla in beneficenza nel 2020, il suo ultimo anno di presidenza. È quanto emerge dalle sue dichiarazioni dei redditi pubblicate dalla commissione di sorveglianza della Camera. Quando si era candidato nel 2015, Trump aveva dichiarato che non avrebbe preso nemmeno un dollaro del suo salario da presidente pari a 400.000 dollari l'anno. Nei primi tre anni di presidenza Trump ha quindi spiegato di aver donato in beneficenza il suo stipendio.

La risposta di Trump

«I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare» la diffusione delle tasse perché questo potrebbe «portare a cose orribili per molte persone. I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa». Lo afferma Donald Trump commentando la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Documenti che, sostiene l'ex presidente, mostrano come «ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro».