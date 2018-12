Trump al bimbo di 7 anni: «Davvero credi ancora in Babbo Natale?» VIDEO

«Pronto, Coleman? Buon Natale. Quanti anni hai? Credi ancora in Babbo Natale?». È andata all'incirca così la conversazione fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e un ragazzino di nome Coleman, di sette anni, alla vigilia di Natale durante uno scambio di auguri organizzato per il presidente e la first lady in collegamento telefonico dalla Casa Bianca.

Perché sette anni - ha continuato Trump - è un'età al limite, no?». Video, foto e resoconto della conversazione hanno fatto il giuro del web. Non è chiaro però cosa Coleman abbia risposto a Trump.

